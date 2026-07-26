Мужчина пять лет ездил на Tesla: в итоге его главный страх оказался преувеличенным

Блогер был в восторге, когда понял, что больше не придется заправляться на АЗС.

Мужчина из Айовы (США), который проехал на автомобилях Tesla более 160 тысяч километров, рассказал, чего владельцы бензиновых авто не знают об электрокарах. Речь идет о ютубере Iowa Tesla Guy, который ездит на Tesla уже более пяти лет. Об этом пишет SupercarBlondie.

"Когда он только начинал, у него были определенные сомнения, связанные со временем зарядки и страхом перед недостаточным запасом хода. Но теперь он говорит совсем другое", – отмечается в материале.

Один мужчина честно признался, что раньше смеялся над электромобилями, однако полностью изменил своё мнение, когда начал водить Tesla Model Y.

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"То, что меня беспокоило перед покупкой, на самом деле не оказало большого влияния на мою жизнь. До того, как я купил свою первую Tesla, у меня были те же опасения, которые до сих пор есть у большинства людей. Сколько времени занимает зарядка? А как насчёт поездок на большие расстояния? Что будет во время айовских зим? Что произойдёт, если аккумулятор выйдет из строя и мне придётся его заменить?" – поделился ютубер.

Однако он осознал, что больше не придется заправляться на АЗС.

"Владение электромобилем – это не столько о зарядке, сколько о том, чтобы избавиться от необходимости покупать топливо. Конечно, это кажется мелочью, пока ты не перестанешь этим заниматься. Ты не подключаешь машину к розетке и не смотришь в телефон три часа, пока она заряжается. Ты подключаешь её и идёшь спать. А когда просыпаешься, она уже готова к поездке. Именно так и работает мой автомобиль", – сказал блогер.

По его словам, страх перед недостаточным запасом хода для него оказался мифом.

"Вместо того чтобы задаваться вопросом: "Хватит ли заряда на всю неделю?", я начал спрашивать: "Будет ли он заряжен завтра утром?" И ответ всегда был "да"", – добавил мужчина.

Таким образом, любой водитель электромобиля с достаточным опытом скажет вам, что домашняя зарядка меняет жизнь – и позволяет экономить деньги.

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