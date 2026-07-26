Люди, которые благодарят водителей на переходе, делают это не только из вежливости

Психологи объяснили, что этот простой жест говорит о характере человека.

Когда автомобиль останавливается перед пешеходным переходом, чтобы пропустить нас, мы часто инстинктивно поднимаем руку, переходя проезжую часть.

Это не только знак того, что мы хотим быть вежливыми по отношению к другому человеку, – по крайней мере, так считают психологи. Согласно выводам специалистов, за этим кроются гораздо более глубокие механизмы, пишет Gry-Online.

Дорожное движение часто связано со спешкой, стрессом и нервами. Поэтому обычное поднятие руки в жесте благодарности выделяется на этом фоне. Так делают и водители, но гораздо заметнее это среди пешеходов, которые совершают это движение, когда автомобиль пропускает их через проезжую часть.

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Психологи отнесли поднятие руки в такой ситуации к группе просоциальных форм поведения. Это небольшие действия, воспринимаемые положительно и совершаемые бескорыстно во взаимодействии с другими людьми.

Эксперты связывают такое поведение с доброжелательностью (уступчивостью), которая относится к модели личности, называемой "Большой пятёркой". Люди, автоматически машущие водителям, в теории отличаются более высокой эмпатией, доброжелательностью, вежливостью и готовностью к сотрудничеству. Они занимают альтруистическую позицию в повседневных контактах с другим человеком.

Модель личности "Большая пятёрка" предполагает, что каждый человек обладает пятью одними и теми же чертами:

открытость опыту;

добросовестность;

экстраверсия;

доброжелательность (уступчивость);

нейротизм.

Однако они проявляются в разной степени, что в конечном счёте и определяет наш характер.

Так происходит потому, что, совершая жест водителю, эти люди неосознанно обращают внимание на других людей в своём окружении. Такое поведение напоминает окружающим, что данным участком общественного пространства пользуемся мы все, а дружеское поднятие руки может смягчить стрессовую ситуацию.

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