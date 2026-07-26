Астролог объяснила, когда ожидать Оленьего полнолуния и что оно символизирует.

В конце июля украинцы смогут наблюдать полнолуние, которое в астрологической традиции имеет особое название и символику. О том, почему это полнолуние называют "Оленьим", когда наступит его точная фаза и что нужно делать в полнолуние, чтобы пережить его без лишних эмоциональных всплесков, в комментарии УНИАН рассказала астролог Ирина Нижник.

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Когда полнолуние в августе 2026 года – что оно символизирует

Последнее полнолуние июля традиционно называется Оленьим. Его название происходит от коренных народов Северной Америки, которые заметили, что именно в это время у молодых самцов оленей начинают активно отрастать новые рога.

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Как отметила эксперт, после сбрасывания старых рогов новые ещё остаются мягкими и покрыты бархатистой тканью. Именно поэтому эта полная луна издавна символизировала рождение новой силы, внутреннее взросление и подготовку к будущим победам.

Она пояснила, что июль практически завершает один большой летний цикл, и всё, что человек строил с начала года, сейчас начинает приносить первые результаты. Полнолуние, по её словам, всегда действует как прожектор – освещает то, что больше невозможно скрывать ни от других, ни от самого себя:

"Оленье полнолуние очень часто приносит осознание: кто-то вдруг понимает, что больше не хочет работать там, где работал годами, а кто-то осознает, что отношения давно утратили глубину".

Не случайно символом этой полнолуния стали именно рога оленя – новые рога ещё хрупкие, но со временем становятся главной силой животного. Точно так же, по мнению астролога, и новые решения человека могут казаться необычными или даже пугающими, однако именно они закладывают фундамент будущего.

Более того, особенность этой полной луны ещё и в том, что она происходит непосредственно перед августовским сезоном затмений. В то же время в астрологии существует правило: когда полнолуние наступает непосредственно перед периодом затмений, оно действует как заключительный этап очищения, помогая завершить то, что уже не должно переходить в следующий жизненный цикл.

Именно поэтому многие люди могут почувствовать желание поставить точку, резкие озарения, возвращение людей из прошлого, завершение долгих историй или внутреннюю усталость от того, что давно себя исчерпало.

По астрономическим расчетам, точная фаза полнолуния наступит 29 июля 2026 года примерно в 17:35 по киевскому времени. Поскольку это произойдет еще до захода солнца, наиболее эффектно Луна будет выглядеть уже после сумерек – вечером 29 июля и в ночь с 29 на 30 июля.

Что можно и чего нельзя делать в полнолуние – как провести этот период

Как отметила специалистка, с точки зрения астрологии полнолуние максимально усиливает эмоции: внутренние переживания становятся более яркими, реакции – более резкими, а импульсивность может значительно возрасти. Именно поэтому в этот период астрологи советуют избегать решений, принятых "на пике эмоций".

В частности, не рекомендуется:

принимать решение о разводе или браке после одной ссоры;

импульсивно увольняться с работы;

вкладывать большие суммы денег под влиянием эмоций;

брать кредиты без тщательного расчета;

начинать конфликты или доказывать свою правоту любой ценой;

мстить;

возвращаться в токсичные отношения только из-за ностальгии;

давать обещания, которые будет сложно выполнить;

перегружать организм алкоголем или другими веществами, снижающими самоконтроль;

накапливать обиды вместо того, чтобы выразить свои чувства.

Вместо этого, по совету астролога, желательно:

завершить незавершенные дела;

прибрать пространство вокруг себя;

провести цифровой детокс хотя бы на несколько часов;

провести ревизию своего окружения;

составить список того, от чего вы готовы отказаться;

поблагодарить людей, которые были важной частью вашей жизни;

хорошо выспаться;

побольше времени провести на природе;

помедитировать;

записать свои осознания в дневник;

позволить себе тишину.

В целом то, чем можно заниматься в полнолуние, зависит прежде всего от внутренних ощущений человека. Подробнее об этом – ниже в тексте.

Как полнолуние и сезон затмений повлияют на отношения

По словам эксперта, именно во время полнолуния многие скрытые процессы становятся очевидными. Если в последние несколько месяцев в паре накапливалось недовольство, сейчас оно может проявиться открыто, а темы, которые долго замалчивались, больше не удастся обходить стороной:

"Это вовсе не означает, что полнолуние разрушает союзы – наоборот, оно показывает реальное положение вещей: иногда после честного разговора люди становятся значительно ближе, а иногда приходит осознание, что оба давно идут разными путями".

Для тех, кто одинок, эта полная луна, по мнению астролога, – прекрасный момент, чтобы задать себе несколько важных вопросов: почему я до сих пор притягиваю один и тот же тип партнеров, какие сценарии повторяются в моей жизни, что я терплю только из-за страха одиночества и каковы мои истинные ценности в отношениях.

Именно во время полнолуния могут неожиданно напомнить о себе люди из прошлого – в астрологической традиции это часто трактуют как незавершённые эмоциональные истории. Впрочем, возвращение человека ещё не означает, что его нужно возвращать в свою жизнь: иногда это лишь возможность окончательно поставить точку.

В целом, август открывает один из самых насыщенных периодов второй половины года – сезон затмений, поэтому последнее июльское полнолуние астролог назвала своеобразным порогом между двумя жизненными этапами. Сейчас запускаются процессы, результаты которых могут проявиться в течение следующих нескольких месяцев, а если полнолуние лишь освещает проблему, то затмения часто становятся катализатором реальных изменений.

Именно поэтому, по её словам, когда полнолуние этого месяца закончится, особенно важно обращать внимание на случайные знакомства, завершение сотрудничества, неожиданные новости, внутренние решения и желание кардинально изменить направление жизни – всё это может стать началом большого процесса, который развернётся уже во время затмений.

Тем, кто хочет подготовиться к этому периоду, астролог советует письменную практику – ответить себе на вопросы: что я хочу оставить в прошлом, что больше не работает, где я изменяю себе и какие двери пора закрыть, чтобы осенью открылись новые.

Что делать в полнолуние разным знакам Зодиака – полный астропрогноз

Эксперт также поделилась астропрогнозом, хотя и предупредила, что подобные астрологические трактовки не позволяют предсказать конкретные события в жизни отдельного человека.

Овен

Эта полная луна очень ярко покажет вам, в каких сферах вы уже давно переросли свою жизнь. Вы можете почувствовать, что больше не хотите молчать, подстраиваться или соглашаться на меньшее. На поверхность выйдут темы любви, детей, творчества и вашей самореализации. Если в последнее время было ощущение, что вы как будто потеряли себя, сейчас Вселенная буквально начнёт указывать новое направление. Самое главное – не предавайте себя только потому, что кому-то так будет удобнее.

Телец

Это полнолуние будет очень эмоциональным. Оно может вскроть то, о чём вы годами старались не вспоминать. Старые обиды, семейные истории, вопросы дома или чувства безопасности могут вновь напомнить о себе. Но это не для того, чтобы причинить вам боль. Это шанс наконец поставить точку там, где она давно должна была быть. После этого полнолуния вы уже не захотите жить так, как жили раньше.

Близнецы

Готовьтесь к очень важным разговорам. Именно сейчас вы можете услышать слова, которые многое изменят. Или сами скажете то, о чём долго молчали. Вы начнёте по-другому смотреть на своё окружение и поймёте, что не всех нужно брать с собой в будущее. Некоторые двери закрываются лишь для того, чтобы вы наконец увидели новые возможности.

Рак

Это полнолуние очень сильно затронет вашу самооценку. Вы можете впервые честно признаться себе, что давно соглашались на меньшее, чем заслуживаете. Это касается и денег, и работы, и отношений. Если сейчас возникнет внутренний протест, то не подавляйте его. Именно он может стать началом нового финансового и личного этапа в вашей жизни.

Лев

Это одно из ваших самых важных полнолуний в этом году. Всё внимание сейчас сосредоточено именно на вас. Вы больше не сможете прятаться за старыми ролями. Может возникнуть желание изменить внешность, сферу деятельности, окружение или даже всю жизнь. И знаете что? Это нормально. Вы уже давно стали другим человеком. Просто пришло время позволить себе это показать.

Дева

Эта полная луна будет очень глубокой. Она будет действовать не через внешние события, а через ваш внутренний мир. Могут всплыть старые страхи, тревоги или даже сны, которые будут вам что-то подсказывать. Не пытайтесь убежать от своих эмоций. Именно сейчас они могут стать вашими главными проводниками к внутреннему исцелению.

Весы

Это полнолуние покажет истинное лицо вашего окружения. Вы очень четко почувствуете, кто искренне радуется вашим успехам, а кто рядом только тогда, когда ему это выгодно. Не удивляйтесь, если после этого полнолуния захочется сменить круг общения.

В общем, чтобы в жизнь пришли нужные люди, иногда нужно сначала отпустить тех, кто давно перестал быть вашими.

Скорпион

Этот период может стать переломным моментом в карьере и самореализации. Вы можете почувствовать, что больше не готовы жить "на полсилы". Если давно мечтали о собственном проекте, повышении или новом уровне дохода, сейчас внутри может родиться очень сильное решение. И чего нельзя делать в полнолуние, так это игнорировать такие моменты. Большие изменения всегда начинаются с внутреннего разрешения себе жить масштабнее.

Стрелец

Вам станет тесно там, где вы сейчас находитесь. Захочется новых знаний, новых людей, новых стран или новой жизни. И это очень показательный знак. Душа начинает требовать развития. Не сдерживайте себя только из-за страха перемен. Именно сейчас жизнь может показать направление, которое через год полностью изменит вашу реальность.

Козерог

Это полнолуние покажет, что невозможно контролировать абсолютно всё. Вы настолько привыкли быть сильными, что иногда забываете позволить себе просто жить. Сейчас могут подняться темы доверия, близости и внутренней уязвимости. И именно благодаря этому вы сможете построить гораздо более глубокие отношения как с людьми, так и с самим собой.

Водолей

Главной темой полнолуния станут отношения. Если союз крепкий – он станет ещё сильнее. Если между вами давно накопились недосказанности, они уже не смогут оставаться в тени. Это полнолуние не разрушает. Оно убирает иллюзии. А правда, даже если сначала она больно бьет, почти всегда освобождает.

Рыбы

Эта полная луна очень честно покажет, как вы относитесь к себе. Если вы жили только работой, заботой о других или бесконечными обязанностями, организм может буквально попросить вас остановиться. Не игнорируйте эти сигналы.

"Иногда самое важное решение – не бежать дальше, а наконец позволить себе отдохнуть. Именно после этого к вам могут прийти новые силы, новые идеи и новые возможности", – подытожила астролог.

Ранее мы составили гороскоп 2026 года.

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