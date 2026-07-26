Почему в самолете приглушают свет перед взлетом и посадкой: ответ проще, чем кажется

Это стандартная процедура во время так называемых критических фаз полета, то есть в моменты, когда, по статистике, происходит большинство инцидентов.

Каждый, кто хоть раз летал в самолете, знает, что обычно в салоне перед взлетом и посадкой ненадолго приглушают свет. И это отнюдь не эстетическое решение. Как пишет cntraveler.com, причина тако процедуры проще и важнее, чем вы могли бы подумать, и упирается в одно – безопасность.

Приглушение света – стандартная процедура во время так называемых критических фаз полета, то есть в моменты, когда, согласно статистике, происходит большинство инцидентов в полете.

"Это самые критические этапы полета, и если когда-либо возникнет необходимость эвакуации, ваши глаза должны быть уже адаптированы к условиям внешнего освещения, особенно если на улице темно". – объясняет бортпроводница Анубха Джайсуал.

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Все дело в человеческой биологии. Глазам требуется время, чтобы адаптироваться при переходе от яркого света к темноте. В чрезвычайной ситуации эта задержка адаптации, которая может составлять от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от контраста, может иметь решающее значение. "Когда свет приглушен, ваши глаза адаптируются быстрее, поэтому вы можете четко видеть указатели аварийных выходов, пути и инструкции", – объясняет Джайсуал.

Кроме того, приглушение света в салоне также позволяет пассажирам и экипажу лучше видеть происходящее за пределами самолета, что помогает заметить любые необычные явления на взлетно-посадочной полосе или во время захода на посадку.

"Это важная мера безопасности, обеспечивающая более быструю и безопасную реакцию в случае чрезвычайной ситуации", – говорит Джайсуал.

Хотя эта практика предписана для ночных полетов, но большинство авиакомпаний применяют ее в качестве стандартной процедуры независимо от времени суток, поскольку даже во время яркого дневного полета условия за окном могут быстро измениться при заходе на посадку.

Ранее стюардесса предупредила о распространенной привычке во время авиаперелетов, которая может повысить риск серьезных травм, несмотря на то, что кажется совершенно безобидной. Речь идет об игноре сигнала о пристегнутых ремнях безопасности после приземления.

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