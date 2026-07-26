Владельцы Android переходят на iPhone вовсе не из-за новых функций: названа главная причина

"Перебежчиков" тянет вовсе не к новым камерам и процессорам, а совсем к другому.

На рынке смартфонов давно ходит стереотип, что тот, кто переходит с Android на iPhone, тут же хватает новейшую, самую дорогую флагманскую модель, однако свежайший опрос Consumer Intelligence Research Partners полностью опровергает это заблуждение.

Исследование, проанализировавшее данные о покупках за шестимесячный период, завершившийся в марте 2026 года, показало, что новые пользователи iOS, приходящие из лагеря "зелёного робота", далеко не так привередливы, как преданные бренду фанаты Apple, пишет Techworld.

В то время как коренные владельцы iPhone едва ли не одержимо ищут новейшие процессоры, самые продвинутые камеры и самые ёмкие аккумуляторы, "перебежчиков" с Android гораздо больше мотивирует вход в закрытую экосистему Apple – например, нативный доступ к iMessage или FaceTime.

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На практике это означает, что переходящие куда охотнее выбирают модели из более доступного ценового сегмента или на поколение старше. На языке цифр это выглядит так: в исследуемый период семнадцать процентов "перебежчиков" с Android отдали свой голос за более доступные модели iPhone 16 или iPhone 16 Plus, тогда как из старых владельцев iPhone эти телефоны выбрали лишь двенадцать процентов. По мнению исследователей, этот тренд объясняется двумя причинами.

С одной стороны, приходящие из мира Android привыкли к чрезвычайно широкому и более дешёвому ассортименту устройств, поэтому естественным образом тяготеют к более доступным по цене iOS-устройствам.

С другой стороны, для них сама смена операционной системы – настолько большой скачок и новизна, что эксклюзивные аппаратные "фишки" безумно дорогих Pro-моделей по сравнению с базовыми они воспринимают лишь как незначительное, маргинальное улучшение.

Тренд отчётливо виден и на более дешёвых моделях начального уровня: бюджетную версию iPhone 16e выбрали девять процентов "андроидщиков" против шести процентов лояльных покупателей Apple, а в случае с новейшим iPhone 17e контраст ещё больше – его приобрели пять процентов переходящих, тогда как из "старожилов" всего один процент.

Однако есть одно огромное исключение, пошатнувшее ожидаемый расклад. Дело в том, что на самый дорогой iPhone 17 Pro Max, представляющий абсолютную топовую категорию, спрос оказался почти с точностью до волоска одинаковым в обоих лагерях.

В то время как флагман выбрали двадцать семь процентов старых пользователей iPhone, двадцать пять процентов бывших "андроидщиков" тоже без раздумий заплатили премиальную надбавку за самый брутальный мобильник Apple.

Ранее УНИАН сообщал, что были названы самые выгодные смартфоны – они почти не теряют в цене после покупки.

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