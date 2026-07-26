Оккупанты готовятся к новым штурмам: цель – продвижение к Доброполью, – бригада 'Рубеж'

Россияне, вероятно, будут использовать квадроциклы и мотоциклы для продвижения.

Российские захватчики намерены попытаться прорвать украинскую оборону на Покровском направлении. Основная цель штурмов оккупантов будет заключаться в попытке продвижения к Доброполью.

Об этом сообщает 4-я бригада оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины в социальной сети Facebook.

В частности, в зоне ответственности бригады "Рубеж" на Покровском направлении противник продолжает подготовку к активизации наступательных действий.

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"Оккупанты активно ведут аэроразведку и пытаются разминировать маршруты, чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп с использованием квадроциклов и мотоциклов. Именно использование этой техники, вероятно, станет одним из основных способов, которые противник будет применять для попыток прорыва нашей обороны", – говорится в сообщении.

При этом, несмотря на постоянные штурмовые действия, достичь поставленных целей врагу не удается. В частности, силы бригады "Рубеж" своевременно выявляют и уничтожают противника еще на подступах к украинским позициям.

Какова цель российских захватчиков

"Основной целью оккупантов остается продвижение в направлении Доброполья. Именно на этом направлении противник сосредотачивает свои усилия, однако реализовать свои намерения пока не может", – отмечается в сообщении.

"Рубеж" сорвал масштабный механизированный штурм оккупантов

Вместе с тем сообщается, что на этой неделе военнослужащие бригады были задействованы в отражении масштабного механизированного штурма противника, который силами 1-го корпуса НГУ "Азов" и смежных подразделений был успешно сорван.

В частности, в ходе боя бойцы бригады уничтожили одну боевую бронированную машину, мостоукладчик МТУ-72, а также принимали участие в поражении другой вражеской техники.

Подробнее о ситуации на Покровском направлении

Как сообщал УНИАН, 23 июля командующий Национальной гвардией, генерал-майор Александр Пивненко рассказал, что на Покровском направлении на отдельных участках соотношение украинских сил и сил противника достигает 1:6 в пользу оккупантов. Впрочем, бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов" удерживают рубежи.

На Покровском направлении захватчики в основном используют тактику небольших штурмовых групп с целью попыток продвижения. Обычно это одноразовые, плохо подготовленные "мясные" группы. Такие попытки штурмов со стороны россиян сопровождаются большим количеством ударов КАБами, ФАБами, артиллерией, а также различными дронами.

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