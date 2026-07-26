90 лет назад в США высадили 220 миллионов деревьев: результат превзошёл все ожидания

Лесополосы работают до сих пор, этот проект изменил Великие равнины.

В 1930-е годы Пыльный котёл обрушился на Великие равнины Америки, и вызван он был не одной лишь засухой. Годы интенсивной вспашки, засуха и сильные ветры выдули плодородный верхний слой почвы и повредили фермы по всему центру Соединённых Штатов.

Чтобы бороться с этим, правительство запустило программу посадки деревьев по всем равнинам. Спустя более восьми десятилетий часть этих лесозащитных полос сохранилась до сих пор, пишет The Times of India.

Согласно исследованию Лесной службы США, эти лесополосы остаются важными элементами Великих равнин.

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Как Пыльный котёл подтолкнул к масштабной посадке деревьев

Эпоха Пыльного котла была одной из худших экологических катастроф в истории США. Национальный центр США по смягчению последствий засухи отмечает, что это событие стало результатом засух и бесхозяйственного отношения к землям Великих равнин.

Ветровая эрозия оставила повреждёнными огромные участки сельхозугодий, и множество людей мигрировали в поисках возможностей трудоустройства. Сохранение почвы было приоритетом для президента Франклина Д. Рузвельта.

В 1935 году в рамках "Нового курса" правительство запустило Лесной проект прерийных штатов (PSFP), чтобы высадить ряды деревьев, тянущиеся от Техасского выступа до Канады, снижая скорость ветра и стабилизируя уязвимые сельхозугодья.

Как отмечается в исследовании, проведённом Лесной службой США и Университетом Небраски, проект помог высадить около 220 миллионов саженцев деревьев и создать, по оценкам, 29 900 км лесозащитных полос на 240 000 акрах примерно на 30 000 фермах.

Проект широко считается одним из крупнейших проектов лесонасаждения в Соединённых Штатах.

Почему "стена из деревьев" Рузвельта на самом деле не была стеной

Хотя проект носил название "Великая стена деревьев", он не создал лесной покров наподобие стены от Канады до Техаса; вместо этого в шести штатах были заложены тысячи полос на частных фермах. Возникли политические споры из-за использования федеральных денег на природоохранные работы на частных фермах.

Некоторые эксперты по лесному хозяйству сомневались, принесёт ли массовая посадка деревьев какие-либо положительные результаты на засушливых равнинах. Правительство предоставляло рекомендации и всю необходимую поддержку для усилий по насаждению, но землевладельцы были долгосрочными хранителями деревьев.

Лесополосы работали благодаря аэродинамике – как полупроницаемый барьер, который пропускает часть воздуха, замедляя и перенаправляя остальной. Это позволяло избежать разрушительной турбулентности, которую может создавать сплошная стена.

Защищённая зона расширяется по мере роста деревьев: согласно рекомендациям Лесной службы США, польза для урожая, как правило, наиболее сильна на расстоянии от трёх до десяти высот ветрозащитной полосы по ветру, причём некоторые эффекты измеримы и на пятнадцати её высотах.

По современным оценкам Министерства сельского хозяйства США, хорошо спроектированные ветрозащитные полосы могут приводить к росту чистой урожайности культур до 20%.

Как лесополосы защищают сельхозугодья

В отличие от коммерческих лесов, лесозащитные полосы были спроектированы специально для защиты ферм. Ряды деревьев высаживались, чтобы минимизировать скорость ветра.

По данным Национального центра агролесоводства Минсельхоза США, снижение скорости ветра с помощью лесополос помогает минимизировать эрозию верхнего слоя почвы, уменьшить потерю почвенной влаги, защитить культуры от ветрового повреждения и уменьшить наметание снега зимой.

По данным того же центра, хорошо спроектированные ветрозащитные полосы могут снижать скорость ветра на больших расстояниях и улучшать рост культур. Деревья также дают тень животным и служат средой обитания для птиц, пчёл и других видов дикой природы. Хотя многим лесополосам около 90 лет, они остаются экологически важными.

Согласно исследованию Лесной службы США, эти лесополосы, продержавшиеся на протяжении нескольких поколений, остаются важной инфраструктурой Великих равнин.

Помимо предотвращения эрозии почвы, они поддерживают биоразнообразие, связывают углерод и делают ландшафты более устойчивыми – выгоды, которые становятся всё важнее по мере того, как изменение климата приносит более частые засухи и экстремальную погоду.

Исследователи также предупреждают, что многие изначальные лесополосы были уничтожены или деградировали. В исследовании говорится, что состояние многих существующих лесополос неизвестно, поскольку нет единой общенациональной программы мониторинга для их отслеживания.

Чтобы решить эту проблему, исследователи оцифровывают исторические записи, фотографии, карты и документы о посадках, хранящиеся в Национальном центре агролесоводства Минсельхоза США.

Почему этот проект важен и сегодня

Лесной проект прерийных штатов – пример того, как природоориентированные решения могут применяться для решения экологических проблем.

Сегодня посадка деревьев, агролесоводство и восстановление экосистем широко используются, чтобы помочь в борьбе с изменением климата, повысить продовольственную безопасность и восстановить деградировавшие земли.

Однако учёные говорят, что успех зависит не только от посадки деревьев; крайне важно выбрать правильные виды и заботиться о них на протяжении десятилетий.

Спустя почти столетие после того, как были высажены первые саженцы, сотни километров лесополос по-прежнему защищают сельхозугодья и обеспечивают среду обитания для дикой природы.

Ранее УНИАН сообщал, что в 1950-х годах учёный допустил ошибку, изменившую целый континент.

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