Украина уже бьет по российским целям на более 3000 км: Зеленский раскрыл дальнейшие планы

Президент подчеркнул, что украинские дроны могут поражать цели в Уральском регионе, в Сибири и других отдаленных от Москвы регионах.

Украина способна поражать вражеские цели на расстоянии более 3 тысяч километров, и в настоящее время продолжается наращивание потенциала для действий на еще большие расстояния. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам совещания по вопросам дальних ударов.

По его словам, "план украинских дальнобойных санкций против России в связи с этой войной выполняется в соответствии с установленными приоритетами".

"Наличие стратегической глубины тыла, которая долгое время была преимуществом России, сейчас становится для политического и военного руководства России особой проблемой, поскольку основная часть российской ПВО сосредоточена вокруг Москвы, государственных резиденций, Крымского моста и Петербурга", – отметил президент.

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Он подчеркнул: Украина доказала, что её дроны могут достигать, в частности, целей в Уральском регионе, в Сибири и других отдалённых от Москвы землях.

"Только за этот год с начала реализации нашего плана дальнобойных ударов уже выполнено более тысячи огневых задач. Поражены нефтяные объекты, критически важные военные производства, системно значимые объекты российской логистики", – отметил Зеленский.

Украинские удары по РФ

Как сообщал ранее УНИАН,

он подчеркнул, что на совещании было согласовано продолжение наших операций и обновлен перечень приоритетных целей – "в соответствии с реальным воздействием на Россию и её способность продолжать и затягивать эту войну".

"Главная цель – чтобы наше дальнобойное давление еще больше подталкивало Россию к дипломатии за счет затруднений в производстве компонентов для оружия, нефтяных и других экономических потерь, а также возвращения этой войны в "родную гавань", – сказал президент.

Как добавил Зеленский, Украина предоставила все необходимые предложения политическому руководству России, "чтобы завершить войну достойным миром".

"Все партнеры знают, что нужно. Наша меткость эффективно способствует созданию условий для реальной дипломатии", – подытожил он.

Украинские дальнобойные удары

Как сообщалось ранее, австрийский полковник Маркус Райснер оценил эффективность дальнобойных ударов Украины по России. Он подчеркнул, что украинские "дальнобойные санкции" действительно дают результат, ведь от 43 до 45 процентов российских нефтеперерабатывающих установок уничтожены или повреждены.

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