Путин заявил, что РФ 'не начинала войну', и возложил ответственность на Украину и Запад

Российский диктатор сказал, что Россия якобы "была единственным гарантом территориальной целостности Украины".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы "не начинала войну". По его словам, Москва отвечает на боевые действия, развязанные Украиной при поддержке Запада. Его слова цитируют росСМИ.

На встрече с военными ВМФ РФ Путин выдал ряд абсурдных заявлений о войне в Украине. В частности, он заявил, что оккупанты якобы являются "героями СВО, которые пишут историю".

Также российский диктатор сказал, что Украина "публично возрождает нацистскую идеологию". По его словам, поэтому нет ничего удивительного в агрессии Украины против мирных людей.

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Путин также выразил уверенность в том война рано или поздно закончится. Он добавил, что "победа будет за Россией, а враг будет разбит".

Кроме того, российский диктатор заявил, что Россия якобы "была единственным гарантом территориальной целостности Украины, пока Киев не объявил Москву врагом".

Отдельно Путин заговорил о "единстве российского народа". Он заверил, что в Украине же якобы "все передрались и переругались, как пауки в банке", а также "делят украденные деньги и сживают друг друга со свету".

Кремлевский диктатор не забыл упомянуть и "важность" российской пропаганды:

"Нужно пропитать сознание российского народа важностью того дела, которому служат бойцы СВО (пропагандистский эвфемизм, используемый для описания вторжения России в Украину - УНИАН), а служат они Родине".

Токаев предложил Путину заморозить войну в Украине - что известно

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому диктатору Владимиру Путину заморозить войну в Украине при содействии других стран. Он подчеркнул, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для Казахстана.

Токаев добавил, что войну стоит заморозить и вернуться к Стамбульским договоренностям 2.0.

Позже пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что заморозка войны якобы "невозможна", учитывая "позиции Киева". По его словам, Москва должна достичь своих целей.

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