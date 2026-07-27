Южная Корея продвигает свой истребитель '4,9 поколения': аналитики раскрыли его цену

Южная Корея продвигает свой истребитель прежде всего как доступное по цене решение.

Южная Корея начала продвигать свой новейший истребитель поколения 4++ KAI KF-21 Boramae в Индонезии. В Defense Express подсчитали его стоимость.

Отмечается, что компания KAI называет KF-21 Boramae истребителем "4,9-го поколения". Производитель заявляет, что этот самолет по своим характеристикам вплотную приблизился к истребителям 5-го поколения.

Южная Корея предлагает Индонезии закупить 16 истребителей KF-21 Block 2 по цене около 2 млрд долларов. Из этого выходит, что стоимость одного самолета составляет около 125 млн долларов. Аналитики подчеркнули, что это довольно невысокая цена за истребитель с такими заявленными характеристиками.

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Однако в издании отметили, что неизвестны многие детали южнокорейского предложения по истребителям, включая то, что входит в эту стоимость. Аналитики не исключают, что речь может идти исключительно о самолетах без вооружения. Реальная стоимость истребителя с полным оснащением может оказаться еще выше.

В издании напомнили, что Южная Корея продвигает свой истребитель прежде всего как доступное по цене решение. Ранее в KAI заявляли, что KF-21 Boramae может быть до 40% дешевле по сравнению с западными конкурентами.

Аналитики отметили, что американский F-35, который является представителем пятого поколения, обошелся Румынии в 2024 году примерно в 225 млн долларов. Для Чехии стоимость истребителя составила 208,3 млн долларов.

Примерно в такую же сумму обходится покупателям один французский истребитель Rafale. В издании напомнили, что в 2024 году Сербия закупила 12 таких самолетов по 225 млн евро за единицу.

Китайский истребитель J-16 показали в "режиме зверя"

Ранее Китай похвастался многоцелевым истребителем J-16 в конфигурации с максимальной боевой нагрузкой, известной как "beast mode". По мнению военных аналитиков, Пекин может готовить свои самолеты к длительному патрулированию и завоеванию превосходства в воздухе на больших расстояниях.

Появление фотографии J-16 с большим количеством дальнобойных ракет свидетельствует о развитии новых наступательных тактических возможностей китайских ВВС, подчеркнули аналитики.

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