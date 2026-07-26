В 1950-х годах учёный допустил ошибку, изменившую целый континент

Обе Америки сегодня испытывают последствия ошибки, которая, похоже, была почти неизбежной.

Инвазивные виды – одна из самых серьезных угроз для современных экосистем. Чужеродные растения, насекомые или животные, попадая в новый для себя регион, могут превратиться в опасного вредителя, стремительно вытесняющего местные виды и нарушающего природный баланс. Как пишет The Economic Times, одним из самых известных примеров такого неконтролируемого распространения стали африканизированные медоносные пчелы на Американском континенте.

Эта катастрофическая история началась в середине 1950-х годов, когда бразильский генетик Уорвик Эстевам Керр пытался найти способ повысить производство мёда в тропических регионах страны. Европейские медоносные пчелы, завезенные в Америку несколько веков назад, плохо переносили жару и были менее продуктивными. Именно поэтому ученый получил государственное поручение импортировать африканских пчелиных маток из Южной Африки и Танзании, чтобы создать гибрид, который соединил бы выносливость африканских пчел с более спокойным характером европейских.

Впрочем, эксперимент вышел из-под контроля уже в следующем году. Как сообщает издание, исследовательские ульи были оборудованы специальными решетками, которые не позволяли маткам покидать колонии. Однако один из работников опытной пасеки, ошибочно посчитав их лишними, снял эти барьеры. В результате 26 африканских маток вместе с роями рабочих европейских пчел оказались на свободе и быстро образовали дикие колонии.

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Сначала исследователи предполагали, что африканские черты постепенно исчезнут в процессе скрещивания. Однако произошло обратное: гибриды сохранили высокую приспособленность к тропическому климату и значительно более агрессивное поведение при защите гнезд.

Новая разновидность начала стремительно распространяться по Америке со скоростью примерно 160–480 километров в год. Уже через несколько десятилетий пчелы достигли юга США, преодолев несколько климатических поясов.

Издание отмечает, что опасность этих насекомых заключается не только в нападениях на людей. Африканизированные пчелы способны создавать трудности для промышленного пчеловодства, чаще покидают ульи и сложнее в содержании.

Парадоксально, но эксперимент, который сделал Керра всемирно известным из-за случайного побега пчел, в то же время помог Бразилии значительно увеличить производство меда. Африканизированные пчелы оказались чрезвычайно продуктивными в тропических условиях, хотя их агрессивное поведение и закрепило за ними репутацию одних из самых опасных инвазивных насекомых Американского континента.

Другие новости об инвазивных видах

Как писал УНИАН, в Европе стремительно распространяются два вида крупных азиатских богомолов, которые уже признаны угрозой для местных экосистем. Они размножаются значительно быстрее европейских богомолов и активно охотятся на опылителей, мелких позвоночных и других насекомых, что может привести к серьезным экологическим последствиям.

Также мы рассказывали, что в 1883 году на Гавайи завезли индийских мангустов, чтобы бороться с крысами на плантациях сахарного тростника. Но эксперимент обернулся экологической катастрофой. Мангусты начали охотиться на местных птиц, черепах и ящериц, что привело к резкому сокращению их популяций.

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