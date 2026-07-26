Хамайко публично обратилась к своей 17-летней дочери и рассказала о её успехах

Ведущая также показала семейные архивные фотографии.

Известная ведущая программы "Сніданок з 1+1" Валентина Хамайко показала старшую дочь и трогательно обратилась к ней.

На днях Соломия отмечала свой день рождения. Девушке исполнилось 17 лет. По случаю праздника звездная мама поздравила дочь и показала архивные фото. К слову, известно, что именинница окончила школу экстерном два года назад и поступила в Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.

"Мама, тебе грустно? Почему, доченька? Ну, потому что мне уже 17 лет… Нет, Соломийка, мне не грустно! Я счастлива видеть, как ты растёшь, выбираешь свой путь и очень стремительно развиваешься! Тебе всего 17, но у тебя уже есть профессиональные достижения, ты даешь интервью зарубежным изданиям, получаешь награды и благодарности от военных, и я очень тобой горжусь. 17 лет назад я впервые стала мамой! Смотрю на эти фотографии и возникает ощущение, что ребенок держит ребенка на руках. А вот по взгляду Соломии даже на детских фото уже всё понятно: девушка целеустремленная и серьезная. Очень люблю тебя, я рядом! Пусть все, что ты задумала, сбывается, а все, о чём ты мечтаешь, станет реальностью, ведь тебе всё по силам", – написала Хамайко в своём Instagram.

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Валентина также показала снимок, на котором Соломия занимается в музыкальной школе.

К слову, Валентина Хамайко и её муж Андрей Онистрат воспитывают четырёх общих детей: сыновей Андрея и Михаила, а также дочерей Соломию и Мирославу.

Напомним, ранее супруг Валентины Хамайко, военнослужащий, ответил, как бы он отреагировал на решение дочери поступить в ВСУ.

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