Дочь самой пожилой рожениицы Украины прокомментировала роды 62-летней киевлянки

Анна Подвербная родилась, когда её матери было 65 лет.

В Киеве женщина впервые родила ребенка в возрасте 62 лет. Таким образом, она стала одной из самых пожилых рожениц в Украине. Как пишет ТСН со ссылкой на врача Олега Берестового, женщина по имени Диана 28 лет не могла забеременеть даже с помощью современных технологий.

В конце концов она перенесла сложную операцию, после которой забеременела с первой попытки, и сейчас счастливо воспитывает сына Матвея. Олег Берестовой отметил, что сейчас ребенку уже 2 года.

На эту новость отреагировала 15-летняя Анна Подвербная. Дочь Валентины Подвербной, известной как "самая пожилая роженица Украины", поскольку родила Анну в возрасте 65 лет.

Видео дня

Как рассказала ТСН черниговская общественная деятельница Оксана Туник-Фриз, Анна заинтересовалась новым случаем поздних родов в Украине и говорит, что хотела бы познакомиться с женщиной, которая родила мальчика в возрасте 62 лет.

"Во-первых, это хорошо, что этот человек решился на такой шаг. Таких случаев очень мало. Тем более даже после 50 лет. Поэтому я более чем рада за эту семью. И рада, что, наверное, у них все хорошо. Конечно, мне бы хотелось, честно говоря, увидеть их и познакомиться. Да, это во-вторых. В-третьих, желаю мудрости маме, это точно, потому что в возрасте сложнее воспитывать детей, чем воспитывать детей, когда ты молод. Удачи их семье, удачи этому мальчику. И маме тоже. Я рада за них", – заявила Анна Подвербная.

История самой пожилой роженицы Украины

Как писал УНИАН, 22 февраля 2011 года 65-летняя жительница Чернигова Валентина Подвербная родила дочь Анну. Забеременеть в столь позднем возрасте ей удалось методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием донорской яйцеклетки. Таким образом Валентина стала самой пожилой роженицей в истории независимой Украины.

Девочка родилась здоровой, но этот случай вызвал неоднозначную реакцию в обществе. В частности, прозвучало немало критики в отношении неоправданного риска, в первую очередь для ребенка – как во время родов, так и в ходе дальнейшего воспитания матерью-одиночкой весьма преклонного возраста.

Валентина Подвербная самостоятельно воспитывала дочь в однокомнатной квартире, живя на пенсию. В 2023 году, когда Анне было 12 лет, девочка опубликовала в соцсетях посты с жалобами на ненадлежащие условия жизни, оскорбления и отсутствие нормального ухода. Социальные службы вмешались, и после длительных тяжб в 2025 году суд постановил изъять ребёнка (без лишения родительских прав) и передать под опеку знакомой семьи. Валентина пыталась обжаловать решение и вернуть дочь, но безуспешно.

Несмотря на сложные отношения, Анна поддерживала контакт с матерью и навещала её.

Валентина Подвербная скончалась 9 ноября 2025 года на 81-м году жизни из-за преклонного возраста и сопутствующих заболеваний.

Как пишет ТСН, сейчас 15-летняя Анна Подвербная готовится к поступлению в музыкальный колледж и сдаёт вступительные экзамены.

Вас также могут заинтересовать новости: