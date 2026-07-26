Сейчас позиция Украины крепче, чем когда-либо с начала войны, - Стубб

В то же время, как отмечает президент Финляндии, Украине необходима постоянная поддержка для сохранения нынешней динамики на поле боя.

Президент Финляндии Александр Стубб высказал свое видение положения дел на поле боя в Украине. Об этом финский лидер сообщил в сети X по итогам "хорошего разговора" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отметил Стубб, он обсудил с Зеленским агрессивную войну России против Украины и дальнейшие шаги.

"Позиция Украины более прочна, чем когда-либо с начала войны. Постоянная поддержка со стороны партнеров имеет решающее значение для того, чтобы не утратить динамику", – подчеркнул Стубб.

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В то же время, как подчеркнул он, Украина готова к миру.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил Стубба и заявил, что ценит постоянную координацию и поддержку со стороны Финляндии.

"Всегда приятно обсуждать с вами дела. Накануне важной дипломатической недели мы говорили о том, что можно сделать и как это воплотить в жизнь в интересах нашего народа", – сообщил Зеленский.

Что будет дальше с войной в Украине

Как сообщал УНИАН, 23 июля Зеленский заявил, что зимой Украину могут ждать два пути – либо мирные переговоры с РФ, либо эскалация войны. При этом Украина сосредотачивается на варианте ведения мирных переговоров для прекращения войны.

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