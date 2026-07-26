Австрийский полковник оценил эффективность дальних ударов Украины по России

Необходимо еще больше ограничить деятельность российского "теневого флота" и перекрыть экспорт, в частности сырой нефти, считает военный.

Силы обороны Украины, несмотря на ограниченные ресурсы, благодаря дальнобойным ударам в глубокий тыл Российской Федерации, добиваются успеха. Такое мнение высказал полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер, руководитель Института подготовки офицеров Терезианской военной академии, в интервью "Укринформу".

"Что касается масштаба повреждений, я приведу цифру украинского Генерального штаба, которая, на мой взгляд, достоверна. По этим данным, от 43 до 45 процентов российских нефтеперерабатывающих установок уничтожено или повреждено. Это огромный масштаб. Кадры из социальных сетей также показывают, что украинские "дальнобойные санкции", как украинцы сами называют эти удары, действительно дают результат", - отметил Райснер.

Также он отметил, что Россия тем временем пытается возобновить работу старых децентрализованных производственных площадок. Однако в результате у Украины появляется больше целей, но в то же время российской противовоздушной обороне приходится защищать значительно больше объектов.

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"Еще один важный фактор - влияние американской разведывательной информации и искусственного интеллекта, в частности MAVEN от Palantir. Это позволяет Украине очень целенаправленно использовать свои ограниченные ресурсы, выбирать новые коридоры для атак и новые цели. Именно это делает возможным тот успех, который мы сейчас наблюдаем", - подчеркнул Райснер.

Отдельно, говоря о последствиях украинских дальнобойных ударов, он отметил важность разграничения, с одной стороны, сырой нефти, а с другой - бензина и дизельного топлива.

"Сырая нефть по-прежнему позволяет России продавать её на мировых рынках. Этому, среди прочего, способствует кризис вокруг Ирана, который привёл к росту цен на нефть. Хотя Украина и сосредоточилась на портах погрузки и разгрузки, таких как Усть-Луга, и нанесла там серьезные повреждения, Россия все равно может экспортировать нефть", - подчеркнул полковник вооруженных сил Австрии.

Поэтому, по его мнению, пока эти деньги поступают в российскую казну, они остаются доступными для военной экономики.

"Второе направление - дизельное топливо и бензин. Они нужны в повседневной жизни, но также и вооруженным силам на фронте. Здесь возникает парадоксальная ситуация. Поскольку масштабных механизированных атак сейчас нет, потребность в топливе также снизилась. Ездят "Жигули" и "Буханки", но нет большого количества тяжелых танков с огромным расходом топлива", - отметил он.

Вместе с тем полковник добавляет, что наблюдаются дефицит, длинные очереди, а местами даже драки.

"Однако широкого протестного движения по этому поводу пока не возникло. Поэтому решающим рычагом, на мой взгляд, является не столько давление на обеспечение населения топливом, сколько давление на поставки ресурсов и денег для военной экономики. Для этого, прежде всего, нужно ограничить деятельность "теневого флота" и перекрыть экспорт, в частности сырой нефти", - убежден Райснер.

Удары на большие расстояния по РФ - что известно

По данным издания Politico, украинские удары на большие расстояния доводят Россию до критической точки. В частности, украинские ракетные и беспилотные удары по ключевой энергетической инфраструктуре в последние недели превратили войну из относительно незначительного раздражителя, который большинство россиян могли игнорировать, в неотложный и все более острый топливный кризис.

Еще 1 мая 2026 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ уже потеряла миллиарды долларов из-за украинских ударов по нефтяным объектам. Только за апрель благодаря далекоидущим санкциям произошло сокращение российской нефтяной прибыли, а также расширился охват и усилилась интенсивность санкций.

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