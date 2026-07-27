Тайна фламинго: почему эти птицы стоят на одной ноге

Ответ оказался довольно простым.

Фламинго на протяжении многих лет удивляют людей своей привычкой долго стоять на одной ноге. Однако ученые выяснили, что за таким необычным поведением скрывается довольно простое объяснение, сообщает Discover Wildlife.

Исследование карибских фламинго, находившихся в неволе, показало, что стояние на одной ноге помогает птицам сохранять тепло. Ученые предполагают, что такое поведение может быть характерно и для других водоплавающих птиц, в частности различных видов куликов.

Холодная вода быстро отнимает тепло у тела, поэтому для птиц, которые много времени проводят в ней, имеет смысл уменьшать потери. Поднимая одну ногу и пряча её в перьях, фламинго оставляет в воде только одну конечность, а другую защищает от охлаждения.

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В ходе исследования учёные также проверили другие возможные объяснения такого поведения. В частности, они не нашли подтверждений тому, что стояние на одной ноге помогает уменьшить усталость конечностей, быстрее взлететь или лучше удерживать равновесие. Это удалось установить благодаря наблюдениям за отдельно помеченными птицами.

Еще больше интересного о птицах

Ранее УНИАН писал о том, что ученые раскрыли секрет птичьего пения. Как отмечалось в материале, пение тысяч видов птиц состоит из комбинации одних и тех же восьми базовых звуков.

В частности, птицы из отряда воробьиных в основном поют, чтобы привлечь партнеров или отпугнуть соперников, и их песни могут варьироваться от единичных, повторяющихся нот до сложных мелодий.

Также сообщалось, что аисты всё чаще заходят в человеческие дворы. Орнитолог объяснил такое поведение птиц, отметив, что это вряд ли свидетельствует о каких-то кардинальных изменениях.

По словам специалиста, впечатление о том, что аисты стали смелее, во многом субъективно. В то же время он отметил, что привыкание птиц к человеку связано с процессом урбанизации.

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