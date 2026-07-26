Во Франции поймали 230-сантиметрового сома: из его пасти торчала странная находка

Только опытные эксперты смогли определить, что находилось в пасти гиганта.

Во Франции двое рыбаков вытащили из реки сома длиной 230 сантиметров. Но главной неожиданностью стало то, что они обнаружили в пасти этого гиганта, пишет Agroinform.

Как говорится в публикации, 23-летний Поль Маришаль занимается рыбалкой всего около трех лет. Вместе с другом Уильямом он рыбачил недалеко от городка Сованье в восточном регионе Бургундия, где река Оньон хорошо известна большой популяцией сомов, щук и судаков. По словам Маришаля, уже в момент поклевки стало ясно, что на крючок попала чрезвычайно крупная рыба. Борьба с сомом длилась примерно 20 минут, после чего рыбаки смогли благополучно вытащить гиганта на берег.

При измерении выяснилось, что длина рыбы достигала 230 сантиметров. После того как мужчины сфотографировали улов, они заметили, что из пасти сома свисают останки крупного животного. Сначала рыбаки предположили, что это могла быть домашняя курица, которая уже начала разлагаться.

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Чтобы выяснить происхождение останков, журналисты обратились к известному охотнику на сомов Штефану Зойсу, который ранее поймал в реке По в Италии сома длиной 281 сантиметр. Эксперт пришёл к выводу, что добычей, скорее всего, была не домашняя птица, а водоплавающая, вероятно, утка.

Как рассказывает автор материала, Штефан Зойс не считает такой случай чем-то исключительным, поскольку сомы являются чрезвычайно приспособленными хищниками. По его опыту, в желудках сомов ранее находили останки нутрий и другую крупную добычу.

Аналогичную оценку дал и исполнительный директор Немецкой спортивной рыболовной ассоциации Александр Зеггельке. По его словам, сом – хищник-оппортунист, который поедает практически любую доступную пищу. Эксперт также привел пример из итальянских водоемов, где крупные сомы научились охотиться на голубей, прилетающих к берегу попить воды.

"Их способ охоты в некоторой степени похож на крокодилий: они способны долгое время выживать без пищи, а после крупной добычи могут не нуждаться в новом корме в течение нескольких недель", – говорит эксперт.

После документирования необычного улова французские рыбаки отпустили гигантского сома обратно в естественную среду обитания. Поль Маришаль пояснил, что они принципиально возвращают крупных рыб в водоемы, ведь такие особи играют важную роль в поддержании экологического равновесия природных экосистем.

Скандал с сомом в Польше

Как писал УНИАН, в конце мая в Варшаве разразился скандал, когда двое украинцев незаконно выловили из местного озера крупного сома весом около 40 кг, который считался местной легендой и прожил в водоеме более 20 лет. Событие вызвало возмущение жителей и рыбаков, ведь вылов произошел в период запрета.

Впоследствии стало известно, что сом остался жив и был выпущен в другой водоем столицы. Между тем 57-летнего гражданина Украины обвинили в браконьерстве и жестоком обращении с животным, после чего приняли решение о его депортации и запрете на въезд в страны Шенгенской зоны на пять лет.

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