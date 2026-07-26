В водоемах Киева поселился 'окунь-пиранья': эксперт рассказал, чем опасен этот вид

Эту рыбу прозвали "окунем-пираньей" из-за её прожорливости.

В Киеве на озере Вербное заметили солнечную рыбу, которая является инвазивным видом. Директор Института рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии Леонид Изергин рассказал в комментарии "РБК-Украина", представляет ли этот вид опасность.

Изергин отметил, что солнечная рыба безопасна для людей. Однако эта рыба угрожает местной ихтиофауне и входит в "Черный список" вселенцев.

"На человека солнечный окунь не нападает. Единственная оговорка касается острых колючих лучей переднего спинного плавника, которыми можно уколоться при неосторожном обращении с выловленной рыбой. Это не связано с опасностью во время купания", – заявил Изергин.

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Эксперт рассказал, что солнечная рыба родом из пресных водоемов Северной Америки. По его словам, одна из главных проблем заключается в том, что искоренить этот вид невозможно, поэтому главное – сдерживать его распространение из-за антропогенных факторов.

Изергин поделился, что эту рыбу прозвали "окунем-пираньей" из-за её прожорливости. Также он заявил, что из-за яркой окраски солнечную рыбу трудно спутать с местными видами.

По словам эксперта, для этого вида характерны высокая экологическая пластичность, агрессивный характер освоения новых сред обитания и способность быстро наращивать численность. Именно этим ученые объясняют рост частоты обнаружения вида в городских водоемах.

"В бассейне Днепра, в том числе в водоемах в пределах Киева, вид присутствует длительное время – во время научных исследований его регистрировали в Десенце в пределах города. Точная оценка численности вида в конкретных водоемах столицы нуждается в целенаправленных мониторинговых исследованиях", – сказал Изергин.

Чем опасна солнечная рыба

Изергин подчеркнул, что распространение чужеродной фауны является одной из самых больших угроз биоразнообразию. Он отметил, что солнечная рыба агрессивно осваивает новые биотопы и создает конкуренцию местным видам.

Кроме того, эксперт рассказал, что в период нереста самцы солнечной рыбы агрессивно защищают нерестовый участок, что может отрицательно влиять на нерест местных видов. Также "окунь-пиранья" ест водных беспозвоночных, потому конкурирует с местными рыбами за кормовую базу.

По словам Изергина, эксперты пытаются не допустить распространение солнечной рыбы в украинских водоемах. Для этого проводится мониторинг инвазионного процесса, оценка экологических рисков и предотвращение распространения вида благодаря человеку, в частности, недопущению выпуска аквариумных рыб, перевозке рыбы между водоемами и использованию живых особей как живца, выпуску выловленных экземпляров обратно в водоем.

В днепровских водохранилищах за последние десятилетия появилось много "рыб-чужаков"

Ранее в Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ сообщили, что в днепровских водохранилищах за последние десятилетия появились десятки видов рыб, которые раньше там не обитали. По словам экологов, они активно распространяется по украинским водоемам.

В Госрыбагентстве заявили, что солнечная рыба, ротан и амурский чебачок появились в днепровских водохранилищах в результате строительства каскада ГЭС, зарыбления водоемов и случайного переселения. По данным агентства, в начале 1930-х годов в среднем течении Днепра насчитывалось 46 видов и один подвид рыб и круглоротых. Уже к концу 1950-х годов количество видов в Днепровском водохранилище сократилось с 46 до 37.

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