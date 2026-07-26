Призыв Токаева заморозить войну в Украине: в ISW объяснили, что означает реакция Кремля

Российский диктатор использовал встречу с казахстанским лидером, чтобы оправдать отказ от прекращения войны.

Инициатор войны Владимир Путин послал сигнал российскому обществу о том, что будет продолжать вести полномасштабную войну против Украины. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Российский президент Владимир Путин, вероятно, использовал встречу с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым с целью оправдания своего отказа заморозить линию фронта в Украине и своего решения продолжать вести войну так, как он это делает", – отметили аналитики.

Они напомнили, что Токаев во время встречи с Путиным в Омске 25 июля утверждал, что многим сложно понять причины российской войны в Украине, и призвал Россию и Украину заморозить линию фронта и вернуться к формату переговоров в Стамбуле.

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В то же время Путин на публичной части встречи с Токаевым не отреагировал на его слова, но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что позже Путин подробно сообщил казахстанскому лидеру о невозможности замораживания текущей линии фронта, поскольку Россия должна достичь своих целей на поле боя.

Также Песков повторил утверждение, что боевые действия могут прекратиться "сегодня до конца дня", если Украина "примет надлежащие решения".

По словам аналитиков, Кремль постоянно призывает Украину капитулировать перед российскими максималистскими требованиями, касающимися всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Как неоднократно заявляли в Кремле, это должно произойти ещё до начала мирных переговоров. Впрочем, это не приведёт гарантированно к содержательному мирному соглашению.

"Путин сталкивается со снижением рейтингов, все большими трудностями в экономике и ростом человеческих потерь при минимальных успехах в Украине, поскольку он продолжает вести свою войну в основном тем же образом, что и с 2022 года", – говорится в отчете.

Как отмечают аналитики, Кремль продолжает сигнализировать россиянам о том, что они должны быть готовы к потерям в результате длительной войны против Украины.

"Вероятно, Путин использовал встречу с Токаевым как площадку, чтобы напомнить россиянам об этом оправдании", – отмечается в отчете.

Токаев предложил заморозить войну в Украине

Как сообщал УНИАН, 25 июля Токаев предложил российскому диктатору Владимиру Путину заморозить войну в Украине при содействии других стран. Президент Казахстана заявил, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о "замораживании" войны в Украине.

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