Горбунов впервые рассказал, как сын Осадчей отреагировал на их отношения

Ведущий также вспомнил, как познакомился с Ильей.

Известный украинский ведущий Юрий Горбунов рассказал об отношениях со старшим сыном своей жены – Екатерины Осадчей.

Не секрет, что у ведущей есть 23-летний сын Илья от предыдущих отношений. По словам Юрия, они познакомились с парнем еще до того, как у них начался роман.

"Мы были знакомы еще до того, как у нас с Катей начались отношения. Он приезжал к маме на съемки, мы общались. Поэтому, когда он узнал, что мы вместе, это не стало для него неожиданностью", – вспомнил Горбунов в интервью OBOZ.UA.

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Ведущий добавил, что впоследствии проводил много времени с парнем во время командировок и отпусков.

"Он очень естественно это воспринял. А совместные поездки, отпуска и время, проведенное вместе, только укрепили наши отношения. Помню, как однажды он сказал: "Боже, как нам всем комфортно и как хорошо вместе". Для меня это были очень важные слова", – подчеркнул супруг Осадчей.

К слову, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая уже много лет в браке. Они воспитывают двух общих сыновей – Ивана и Данила, а старший сын ведущей сейчас получает образование за рубежом.

Напомним, ранее Юрий Горбунов эмоционально высказался о Дикусаре, который служит в ВСУ.

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