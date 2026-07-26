Достаточно одного взгляда: как выбрать спелый и сладкий арбуз без нитратов

При выборе плода стоит обратить внимание на несколько признаков.

Выбор спелого и сладкого арбуза часто кажется делом случая, однако существуют простые признаки, которые помогут не ошибиться. Кроме того, по внешнему виду и состоянию мякоти можно заметить признаки, которые могут свидетельствовать о повышенном содержании нитратов даже без специальных приборов, пишет mediafax.ro.

Вкус и качество арбуза в значительной степени зависят от условий его выращивания. Эта культура любит солнце и сухую почву, что способствует естественному накоплению сахаров.

Важно также соблюдать достаточное расстояние между растениями. Если арбузы растут слишком густо, это может сказаться на их вкусе и размере.

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Также имеет значение режим полива. Избыток влаги нередко делает мякоть менее сладкой и более водянистой.

Именно поэтому при покупке стоит обратить внимание на несколько признаков, которые помогут выбрать спелый и качественный арбуз.

Пятно от контакта с землей

Обратите внимание на светлое пятно на той стороне арбуза, которой он лежал на земле. Если оно имеет кремово-жёлтый или насыщенно-жёлтый цвет, это свидетельствует о том, что плод имел достаточно времени для созревания и, вероятно, будет сладким.

Беловатое пятно может указывать на то, что арбуз сорвали слишком рано, поэтому его вкус будет менее выраженным.

Форма

По распространённому признаку круглые арбузы обычно считаются более сладкими, тогда как удлинённые плоды могут быть более водянистыми.

Полосы

Если полосы на кожуре расположены на большем расстоянии друг от друга, арбуз может быть слаще. Зато более густые полосы часто связывают с менее насыщенным вкусом.

Кожица

Кожица спелого арбуза должна быть матовой. Слишком блестящая поверхность нередко свидетельствует о том, что плод ещё не полностью созрел.

Вес

Специалисты советуют выбирать арбуз, который кажется тяжелее, чем выглядит. Такие плоды обычно бывают более сочными и сладкими.

Звук

При постукивании арбуз должен издавать глубокий и немного пустотворный звук.

Если звук слишком глухой, плод может быть перезрелым. Если же он имеет металлический оттенок, арбуз, вероятно, еще не созрел.

Хвостик

Сухой хвостик свидетельствует о том, что арбуз созрел на баштане. Если хвостик остаётся зелёным, это может означать, что плод собрали преждевременно.

Как определить содержание нитратов

Существует распространенное мнение, что очень насыщенный красный цвет мякоти может свидетельствовать о повышенном содержании нитратов. Также иногда советуют опустить кусок арбуза в стакан с водой: если вода окрасится в красный цвет, это может указывать на высокое содержание нитратов.

На самом деле определить содержание нитратов на глаз невозможно. Точно установить его можно только с помощью лабораторного анализа или специального нитратомера.

Больше интересного об употреблении и хранении арбузов

Ранее эксперты рассказали, как правильно хранить арбузы, чтобы они не потеряли вкус. По словам фермерши, их лучше хранить при комнатной температуре в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Диетолог также советует не спешить класть целый арбуз в холодильник, ведь из-за холода могут ухудшиться его вкус, текстура и часть питательных свойств.

Кроме того, УНИАН писал о том, как разрезать арбуз и не испачкать кухню. Как отмечалось в материале, секрет заключается в использовании противня.

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