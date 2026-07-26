В 1937 году на Таити посадили дерево для красоты: теперь оно угрожает тропическим лесам

Дерево миконии может произвести более 8,9 миллионов семян за один сезон.

В 1937 году в ботаническом саду на Таити посадили декоративное дерево, которое стало частью масштабной экологической проблемы в Тихоокеанском регионе и превратилось в серьезную угрозу для тропических лесов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как пишет Times of India, речь идет о миконии, тропическом растении, произрастающем в Америке. Благодаря своему уникальному виду - большим листьям с фиолетовой нижней стороной - это дерево привлекало садоводов, и это способствовало его распространению далеко за пределы первоначального ареала. Однако со временем микония приобрела мрачную репутацию в таких местах, как Таити и Гавайи, поскольку захватывает леса и подавляет местную растительность.

В местах, где микония прижилась, она быстро образовала густые заросли, которые блокировали солнечный свет, достигающий лесной подстилки, и вытесняли местные растения.

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Однако проблема не только в быстром росте миконии - растение может размножаться с необычайной эффективностью. Зрелое дерево миконии с примерно 200 плодоносящими метелками может произвести более 8,9 миллионов семян за один сезон.

В результате экологи предупреждают, что это растение может нанести необратимый экологический ущерб субтропическим и влажным тропическим лесам, включая объекты Всемирного наследия.

Как микония захватывает территорию

Микония особенно опасна в тропических лесах из-за того, как она изменяет окружающую среду. Она проникает в подлесок, слой под кроной деревьев, где произрастает множество нежных растений. Редкие орхидеи, папоротники, кустарники и небольшие местные деревья особенно уязвимы, поскольку микония уменьшает количество получаемого ими света.

Кроме того, неглубокая, разветвленная корневая система миконии может дестабилизировать склоны холмов, особенно после сильных дождей. В тропических водосборных бассейнах эта нестабильность может привести к попаданию наносов в ручьи и, в конечном итоге, к повреждению рифовых экосистем ниже по течению.

При этом семена могут распространяться птицами, водой, другими животными, загрязненной техникой и обувью, а это значит, что растение может распространяться незаметно и быстро.

Как деревья изменяют природу

Ранее УНИАН рассказывал, как в колумбийском городе Медельин высадили около 880 тысяч деревьев. Благодаря озеленению средняя температура в городе снизилась примерно на 2°C, а в наиболее затененных местах воздух стал прохладнее до 5°C.

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