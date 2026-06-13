Если попадает 1 ракета из 10 - это уже результат: эксперт объяснил успех ударов 'Фламинго'

Такие удары сказываются на способности российского завода выпускать продукцию и еще раз доказывают, что ПВО РФ можно прорвать, говорит Хазан.

Когда из 10 ракет или других средств вражескую противовоздушную оборону прорывает лишь одно из них и поражает цель, – это нормальная практика. Об этом в эфире канала "Киев24" заявил президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан, комментируя украинские удары ракетами "Фламинго" по объектам в России.

"Я был немного неприятно удивлен некоторыми комментаторами, которые говорили: "Да там прилетело всего одна или две ракеты". Но есть такое понятие, как "прорыв системы противовоздушной обороны", и это означает, что, например, из 10 ракет или других боевых средств, которые используются при прорыве ПВО, часть сбивается", – пояснил эксперт.

По его словам, достаточно, если из 10 один или два объекта прорвутся к цели и ее поразят или, возможно, даже уничтожат.

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"Это наглядный пример результата прорыва ПВО РФ. Украинское оружие прилетело и поразило завод. По понятным причинам завод не уничтожен. Потому что чтобы его уничтожить, нужно наносить огромное количество ударов. Но это влияет на его способность выпускать продукцию и лишний раз показывает, что российские системы ПВО действительно прорываются украинскими средствами", – отметил Хазан.

Он считает, что "хейтить "Фламинго" вообще нет оснований", мол, есть факт поражения – и "надо радоваться, что определенной части ракет удалось прорваться через систему ПВО России".

Эксперт напомнил, что два года назад Украина уничтожила один из крупных десантных кораблей РФ, запустив 6 или 7 франко-британских ракет Storm Shadow, но в корабль попала только одна ракета, которая прорвала систему ПВО и уничтожила корабль.

Удары по РФ ракетами "Фламинго"

Как сообщал УНИАН, 10 июня Украина нанеслаудар ракетой "Фламинго" по военному заводу в Чебоксарах, который снабжает армию оккупанта компонентами для дронов и ракет. Президент Владимир Зеленский подтвердил это поражение.

Несколькими днями ранее также были боевые пуски крылатых ракет F-5 "Фламинго" по нескольким целям врага, в частности по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах. По словам Зеленского, украинские "Фламинго" преодолели расстояние более 1500 километров.

Как рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, этот завод занимается изготовлением средств геопозиционирования для ракет, и россияне приложили немало усилий, чтобы защитить его от воздействия украинских дронов, но на этот раз туда "заглянула украинская ракета, которой абсолютно безразличны все эти приготовления вражеской армии". Он добавил, что боевая часть этой ракеты содержит не менее 1000 кг взрывчатки.

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