Неважно, что готовит РФ: эксперт о ракетных ударах 'Фламинго' по Чебоксарам

По мнению Селезнева, подобные удары будут повторяться и в дальнейшем.

Российский завод в Чебоксарах, который в ночь на 5 мая был поражен Силами обороны, занимается изготовлением средств геопозиционирования для ракет. Об этом рассказал Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ, в эфире Radio NV.

"Когда мы говорим об этом заводе, то нужно отдать должное россиянам. Они приложили немало усилий для того, чтобы защитить основные сооружения этого предприятия от воздействия украинских дронов. Но на этот раз, преодолевая сопротивление тех самых физических элементов, которые должны были бы усилить живучесть этого объекта, к этому заводу прилетела украинская ракета, которой абсолютно безразличны все эти приготовления вражеской армии. Ведь боевая часть этой ракеты содержит не менее 1000 кг взрывчатки. О последствиях, безусловно, мы узнаем только позже", – сказал Селезнев.

Он добавил, что подобные удары Сил обороны будут продолжаться, поскольку Украина наращивает возможности для осуществления таких атак.

"Я уверен в том, что наши ракеты, наши дроны, в отличие от российских, будут направлены именно на те объекты, от которых зависит военная и экономическая мощь", – добавил он.

Удар по Чебоксарам: что известно

Напомним, ранее стало известно, что Силы обороны Украины нанесли удар по российскому военному заводу АО "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары. По данным аналитиков, Украина уже атаковала этот завод беспилотниками в июле прошлого года, однако тогда этого было недостаточно. Поскольку предприятие продолжило свою работу после атаки украинских сил.

Позже удар по заводу подтвердил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что для атаки Украина использовала крылатые ракеты Flamingo. Президент также подчеркнул, что Россия должна заканчивать свою войну и переходить к реальной дипломатии.

