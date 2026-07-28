Притула впервые за долгое время показал свою 9-летнюю дочь (фото)

На днях девочка отмечала свой день рождения.

Известный украинский волонтер, а в прошлом ведущий и шоумен Сергей Притула показал старшую дочь.

Вчера, 27 июля, Соломия отмечала свой день рождения. По случаю праздника звездный отец поздравил именинницу и показал новое фото 9-летней дочери.

"Ты родилась жарким вечером июля 2017 года, когда небо над Киевом было затянуто грозовыми тучами. Сверкали молнии. Не знаю, влияют ли природные явления на характер, но ты стала девочкой-молнией! Потому что молниеносно осваиваешь все новое в своей жизни, тебе интересно все: спорт, музыка, рисование! Первая пластунка в нашей семье!" – написал Сергей в своем Instagram.

Видео дня

Притула добавил, что благодарен дочери за то, что она учит их с женой многим вещам. А ещё она очень любит сестру и братьев.

"Спасибо, что учишь нас с мамой быть лучше! Спасибо за то, как умеешь любить нас, братьев и сестру. Как умеешь быть искренней! Может, когда-нибудь ты появишься в соцсетях и наткнешься на этот пост. Тогда хочу, чтобы ты знала: твой папа – глава твоего фан-клуба! Любим тебя изо всех сил, наша нежная цветочек", – подчеркнул волонтер.

К слову, Сергей сыграл свадьбу с женой Екатериной в 2015 году. Вместе с любимой они воспитывают троих общих детей: двух дочерей – Соломию и Стефанию, а также сына Марка. Также у Притулы есть старший сын Дмитрий от первого брака.

Напомним, ранее Сергей Притула откровенно высказался о мобилизации старшего сына.

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