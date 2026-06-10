Зеленский подтвердил удар ракетой 'Фламинго' по военному заводу в Чебоксарах (видео)

Президент также сообщил о нанесении удара по российскому НПЗ "Куйбышевский" в Самарской области.

Этой ночью украинские FP-5 Flamingo поразили военный завод в Чебоксарах, который снабжает армию оккупантов компонентами для дронов и ракет. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что Украина продолжает применять "украинские дальнобойные санкции" против российских военных объектов и нефтяной отрасли.

По словам президента, за прошедшую ночь также был поражен нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский" в Самарской области.

"Расстояние от линии фронта – более 900 километров", – добавил Зеленский.

Он также отметил, что были поражены два объекта нефтяной инфраструктуры в Владимирской области на расстоянии 700 километров.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, несколько регионов России в ночь с 9 на 10 июня оказались под ударами украинских дронов и ракет, поражены важные цели.

Жители Самарской области сообщали о многочисленных взрывах, после чего над городом поднялся столб дыма. В результате атаки атакован и горит Куйбышевский НПЗ в Самаре – это один из крупнейших нефтеперерабатывающих объектов региона. Он производит более 30 видов нефтепродуктов и имеет мощность около 7 млн тонн в год. Это уже не первый удар по этому объекту.

Также утром 10 июня в Чебоксарах (Чувашская Республика) был атакован военный завод "ВНИИР-Прогресс", там вспыхнул пожар. На этом заводе изготавливают электромеханические приводы, гидросистемы и блоки управления для тяжелой боевой техники – от самоходных гаубиц до ракетных комплексов "Искандер". Там также выпускают ключевой элемент российской защиты от украинских систем радиоэлектронной борьбы – антенны "Комета", которые обеспечивают работу с GLONASS/GPS и имеют защиту от подавления сигнала. Такие модули используются в оперативно-тактических ракетах "Искандер-М", крылатых ракетах типа "Калибр", Х-101, Х-69, планирующих авиабомбах (УМПК), беспилотниках "Орлан-10", Lancet, в новых шахидах.

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