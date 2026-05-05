Завод в Чебоксарах поразили крылатыми ракетами 'Фламинго': Зеленский показал, как это было

Это предприятие поставляло российской оккупационной армии навигационное оборудование для российского ВМФ, ракетостроительной отрасли, авиации и бронетехники.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение на расстоянии более 1,5 тыс. км российского завода в Чебоксарах. Для нанесения удара были применены украинские крылатые ракеты.

Как отмечает глава государства в Telegram, украинские дальнобойные санкции продолжают вполне справедливо действовать в ответ на российские удары.

"Прошлой ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям врага, в частности по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах", – отметил Зеленский.

В частности, украинские "фламинго" преодолели расстояние более 1500 километров.

Как отметил президент, на пораженном военном производстве выпускали системы релейной защиты, автоматики, низковольтной аппаратуры. Завод поставлял элементы навигации для российского ВМФ, ракетостроительной отрасли, авиации и бронетехники. "Все то, что россияне применяют в войне против нас – против Украины", – подчеркнул глава государства.

В связи с этим, как заявил президент, Россия должна заканчивать свою войну и переходить к реальной дипломатии. "Мы свое предложение сделали", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 4 на 5 мая Силы обороны Украины нанесли удар по российскому военному заводу АО "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары. Ранее это предприятие атаковали украинские дроны. Для дальнейшей защиты объекта россияне накрыли все здание металлическими обломками.

Сейчас в России угрожают Украине ракетными "ударами возмездия" в том случае, если Украина попытается сорвать 9 мая парад в Москве. Из-за этих угроз Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, но будет действовать зеркально, если россияне не прекратят огонь.

