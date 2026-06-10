РФ сформировала новую дивизию ПВО Москвы с 'Прометеями' и 'Панцирями'

До февраля 2022 года 1-я армия противовоздушной и противоракетной обороны Москвы насчитывала всего три дивизии.

В 2025 году россияне сформировали новую дивизию противовоздушной обороны для защиты Москвы, в состав которой входит полк на комплексах С-500 "Прометей" и бригада, укомплектованная комплексами "Панцирь". Как пишет Defense Express, штаб новой дивизии противовоздушной обороны столицы страны-агрессора создан в населенном пункте Павшино Московской области.

Отмечается, что до февраля 2022 года 1-я армия противовоздушной и противоракетной обороны Москвы насчитывала всего три дивизии. В частности, это были 4-я дивизия в составе четырех зенитно-ракетных полков и одного радиотехнического полка со штабом в Долгопрудном, 5-я дивизия в составе четырех зенитно-ракетных полков и одного радиотехнического полка со штабом в Петровском, а также 9-я дивизия противоракетной обороны со штабом в Софрино-1.

Аналитики отмечают, что 4-я и 5-я дивизии в российской армии первыми переходили на комплексы С-400, что в целом подчеркивало первостепенное значение противовоздушной обороны Москвы для врага.

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В то же время, как говорится в материале, к февралю 2022 года в составе 1-й армии ПВО и ПРО Москвы был сформирован 799-й зенитно-ракетный полк мобильного резерва, вооруженный исключительно комплексами "Панцирь". В 2023 году это подразделение было преобразовано в 99-ю бригаду мобильного резерва ПВО, и в то же время была сформирована 64-я зенитно-ракетная бригада особого назначения.

"Какой именно техникой комплектуется упомянутая выше 64-я зенитно-ракетная бригада особого назначения, пока неизвестно. Кроме того, на данный момент отсутствуют факты того, что россияне снимают системы противовоздушной обороны с прикрытия Москвы и перебрасывают в другие регионы", – говорится в материале.

Вместе с тем аналитики отмечают, что неизвестными остаются такие детали, как порядковый номер и общий состав новой дивизии противовоздушной обороны Москвы, какой именно техникой оснащается 64-я зенитно-ракетная бригада особого назначения, а также какое именно подразделение из состава 1-й армии ПВО и ПРО Москвы оснащается стационарными комплексами "Панцирь-СМД-Е".

Атака украинских дронов на Москву

Как сообщал УНИАН, 17 мая беспилотники нанесли удар по научно-производственному комплексу "Элма" в городе Зеленоград Московской области.

Местные жители заявили, что после объявления тревоги об угрозе дронов через некоторое время они услышали сильный взрыв, сопровождавшийся густым черным дымом, поднимавшимся с территории комплекса.

Этот комплекс имеет площадь более 60 тысяч квадратных метров и является местом, где российские компании по разработке и производству микроэлектроники осуществляют свою деятельность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важно, чтобы дроны продолжали летать над крупнейшими российскими городами – Москвой и Санкт-Петербургом. Как отметил президент, цель дальних ударов, когда дроны гудят над жилыми домами в регионе Москвы и над Санкт-Петербургом, заключается в том, чтобы заставить жителей этих городов "почувствовать", что такое война.

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