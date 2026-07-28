Начало августа может стать самым жарким периодом нынешнего лета, - синоптик

Уже во второй половине недели температура в Украине заметно повысится.

В Украине ожидается жара, которая придет к нам из субтропиков. Об этом на своей странице в Facebook рассказал синоптик Виталий Постригань.

Сегодня и завтра пока не будет жарко, а накануне выходных на погоду уже начнет влиять высотный антициклон, по периферии которого и начнет поступать субтропический воздух.

"Прогностические численные модели настойчиво предупреждают – первая декада августа может стать у нас самым жарким периодом нынешнего лета", – предупредил синоптик.

Видео дня

Эксперт подчеркнул, что жара влечет за собой целый ряд негативных последствий. Аномальная продолжительная жара уже спровоцировала масштабные пожары на юге Франции и Испании.

"И такие температурные аномалии – не случайность, а реалии европейского климата. Периоды аномальной жары становятся более продолжительными и значительно участились за последние 30–40 лет", – говорит Постригань.

В Украину надвигается жара – что известно

На этой неделе погодные условия в Украине будут существенно меняться. Если в начале недели будут преобладать дожди и грозы, то ближе к выходным страну накроет волна жаркой погоды.

Уже с 29 июля ситуация начнет меняться. Благодаря антициклону осадки постепенно отступят, а температура воздуха начнет расти. Быстрее всего потепление почувствуют жители западных и южных областей.

По прогнозу Кибальчича, самые высокие температуры ожидаются на западе Украины в начале августа. Именно туда поступит горячий воздух из центральной части Европы и принесет настоящую летнюю жару.

Вас также могут заинтересовать новости: