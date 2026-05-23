Польша наконец получила новейшие истребители F-35: что это меняет для всего НАТО

Польша получила три первых американских истребителя пятого поколения, которых ждала с 2020 года.

Польша наконец получила американские истребители F-35, которые считаются лучшими в мире на сегодняшний день. Это самолеты пятого поколения истребителей с технологией маскировки "стелс", произведенные специально для польской армии.

"Это момент, который меняет оперативные возможности всего войска", – прокомментировал поставку глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камиш. Он также подчеркнул, что польские F-35 являются первыми самолетами пятого поколения на восточном фланге НАТО.

Как пишет военный портал Defence Express, страна ожидала этих поставок с 2020 года. Тогда был подписан контракт на 32 истребителя пятого поколения. И только сейчас Польше были поставлены три самолета, которые приняла 32-ая авиабаза в Ласке.

Видео дня

В общей сложности поставки истребителей F-35 в Польшу будут продолжаться до 2029 года. Таким образом заказ будет выполнен через девять лет после подписания соглашения.

"Это наглядно демонстрирует, сколько времени проходит от подписания контракта на истребители пятого поколения до их полной поставки. Вероятно, этот срок увеличится по мере того, как все больше стран будут размещать заказы, а список ожидания будет расти. Например, ожидается, что Румыния получит свои истребители в 2030-х годах", - спрогнозировали аналитики.

Конкуренция с российскими истребителями

Как говорится в статье, поставки американских истребителей - это важный шаг вперед для Польши в модернизации ее военно-воздушных сил. "F-35 обладает широким спектром возможностей, которые позволят Польше лучше противостоять российской авиации", - считают авторы.

Отмечается, что в конкуренции с российскими истребителями Су-35С и Су-57, польские F-35 обладают преимуществами в радиолокационных системах, авионике и малозаметности. Однако, пишут аналитики, Россия по-прежнему сохраняет одно ключевое преимущество – ракету класса "воздух-воздух" Р-37М с заявленной дальностью действия до 300 км.

На данный момент аналогичная европейская ракета "Метеор" интегрируется в американские истребители пятого поколения, но этот процесс не будет завершен до 2030-х годов. США также работают над собственной ракетой AIM-260 JATM , которая, по оценкам, способна поражать воздушные цели на дальности до 200 км, но она редко демонстрируется публике, поэтому ее готовность неизвестна.

Кроме того, F-35 имеет доступ к широкому спектру высокоточного оружия, включая крылатые ракеты JSM с дальностью действия 555 км, которые закупают европейские страны. Он также может использовать различные управляемые планирующие боеприпасы, такие как JDAM и GBU-39 SDB, которые также входят в арсенал Украины.

Может ли Украина приобрести F-35

Напомним, что по мнению военных экспертов для того, чтобы истребители F-35 стали на вооружение украинской армии, нужны не только большие средства, но и политическая воля. Деньги требуются не только на покупку самолетов, но и на подготовку инфраструктуры, поскольку современным истребетелям нужны и соответствующие аэродромы.

Вас также могут заинтересовать новости: