Золотой истребитель: у Business Insider объяснили, почему проект F-35 'съедает' $2 триллиона

По информации разработчиков, военные не могут самостоятельно ремонтировать даже двигатели или обновлять программное обеспечение.

Стоимость программы истребителей F-35 компании Lockheed Martin в течение всего срока ее эксплуатации превысит отметку в 2 триллиона долларов, пишет Business Insider.

Как отмечают эксперты, большая часть этой астрономической суммы пойдет не на строительство самолетов, а на их дальнейшее обслуживание.

Согласно отчету Счетной палаты США (GAO) за 2024 год, на обеспечение эксплуатации – то есть ремонт и техническое обслуживание – приходится около 75% общей стоимости программы.

"Поддержание боевых самолетов в состоянии готовности к полетам по своей сути дорогостояще, и основным фактором являются запасные части", – рассказал Business Insider Пол Сонье, инженер Lockheed Martin в отставке, который работал над F-35.

По его словам, спрос на детали только растет, поскольку самолет накапливает "повреждения жизненного цикла".

Интересно, что один F-35 стоит около 90 миллионов долларов, что даже дешевле некоторых других моделей, таких как F-15EX Eagle II (99 млн долларов). Однако общий масштаб программы (более 2400 самолетов) и ее продолжительность до 2088 года делают проект самым дорогим в истории.

Ситуацию осложняет монополия производителя на ремонт. По имеющимся данным, Lockheed Martin владеет ключевой интеллектуальной собственностью, поэтому военные не могут самостоятельно ремонтировать даже двигатели или обновлять программное обеспечение.

"Последнее, что должны делать наши войска, – это ждать подрядчиков, которые берут больше за более медленный ремонт", – заявил в комментарии изданию конгрессмен Пэт Райан.

По его мнению, военные должны иметь право сами ремонтировать технику, которую закупает государство.

Представитель Lockheed Martin в переписке с изданием заверил, что компания работает над снижением затрат. По данным производителя, за последнее десятилетие годовые затраты на эксплуатацию одного самолета упали на треть, а сама компания инвестировала более 2 миллиардов долларов в готовность флота.

Однако, как говорится в материале, структурное давление остается: запчасти производятся в странах с высокими зарплатами (США, Канада, Великобритания), а законодательство запрещает переносить производство в более дешевые страны ради национальной безопасности.

