Китай первым устранил проблему, которая давно мешала разработать электромагнитное оружие

Китай заявил о прорыве в создании электромагнитной пушки: проблема, которую не смогли решить США, оказалась преодолена.

В Китае заявили о достижении, которое может приблизить создание полноценного электромагнитного оружия. Тамошние ученые утверждают, что впервые в истории смогли сохранить работоспособность электроники внутри снаряда после запуска из рельсовой пушки.

Прорыва достигла группа ученых из Северного университета Китая (NUC), одного из ведущих оборонных исследовательских центров страны, пишет Defenseromania. Отмечается, что эту технологию десятилетиями считали перспективной, но крайне сложной для практического применения.

Рельсовая пушка разгоняет металлический снаряд с помощью мощного электромагнитного поля, без использования пороха или ракетного двигателя. Такая технология способна обеспечивать гиперзвуковую скорость полета – более 6 Махов.

Видео дня

Однако на протяжении многих лет разработчики сталкивались с огромной проблемой: ни одна система наведения не выдерживала колоссальные перегрузки и электромагнитное воздействие во время выстрела. В результате микросхемы выходили из строя в первые секунды после старта.

Без системы наведения гиперзвуковой снаряд остается крайне неточным оружием, способным промахнуться на километры.

Что удалось сделать китайским ученым

Созданный исследователями прототип "умного" снаряда успешно пережил запуск из электромагнитной пушки и сохранил работоспособность всех электронных компонентов.

Во время испытаний система выдержала электромагнитный импульс длительностью 8 миллисекунд, перегрузку в 20 тыс. G и магнитное поле мощностью 7 Тесла.

После того как тесты были завершены, инженеры не обнаружили повреждений защитного корпуса, датчиков или электронных схем. Более того, снаряд смог записывать данные о своей траектории на протяжении всего полета.

Авторы исследования отметили, что это первый случай публикации результатов реального испытания рельсовой пушки, а не компьютерного моделирования или лабораторных экспериментов.

В чем секрет разработки

Для защиты электроники китайские инженеры создали многослойную систему экранирования, которую эксперты сравнили с "матрешкой". В частности, конструкция включает несколько слоев меди, железа, специального магнитного сплава и полиуретановых амортизаторов. Каждый из них отвечает за нейтрализацию определенного типа воздействия - механического удара или электромагнитного поля.

Для поиска оптимальной конфигурации ученые использовали алгоритм искусственного отбора, который протестировал тысячи вариантов конструкции. В результате эффективность защиты выросла более чем на 70%. Примечательно, что именно эта оптимизированная система сохранила полную работоспособность, в то время как другие экспериментальные образцы не выдержали нагрузок при испытаниях.

Что говорят военные аналитики

Военные аналитики считают, что успешное создание управляемых снарядов для рельсовых пушек способно существенно изменить подход к современным вооружениям.

Главное преимущество такой системы заключается в стоимости выстрела. В отличие от ракет, снаряд не требует сложного двигателя и дорогого топлива, что делает его значительно дешевле.

Кроме того, гиперзвуковая скорость существенно сокращает время реакции систем противовоздушной обороны. Теоретически подобное оружие может использоваться для поражения кораблей, авиабаз, портов и другой инфраструктуры на расстоянии в сотни километров.

Особое внимание экспертов привлекает потенциальная угроза для авианосных групп, которые традиционно считаются основой военно-морской мощи США.

Почему это важно на фоне неудач США

Вашингтон много лет тратил сотни миллионов долларов на программу создания военно-морской рельсовой пушки. Несмотря на успешные испытания отдельных прототипов, в итоге она была закрыта.

Одной из причин называлась именно невозможность обеспечить работоспособность систем наведения в экстремальных условиях запуска.

Издание отметило, что на этом фоне достижение китайских ученых рассматривается как сигнал о том, что Пекин смог преодолеть технологический барьер, который долгое время никто не мог преодолеть.

Однако, эксперты отметили, что перед разработчиками все еще остаются серьезные задачи. Рельсовые пушки требуют огромного количества энергии, сталкиваются с быстрым износом рельсов и пока не доказали свою эффективность в реальных боевых условиях.

Тем не менее решение проблемы выживаемости электроники многие специалисты называют одним из важнейших шагов на пути к созданию полноценного электромагнитного оружия будущего, подытожило издание.

Другие новости об оружии

Недавно издание Business Insider писало о том, что Украина значительно наращивает использование противодроновых сетей. Отмечалось, что хотя Россия первой применила эту тактику, сейчас Украина также вкладывает значительные средства в нее.

Также сообщалось, что РФ приступила к заключительным испытаниям самого мощного надводного корабля-гиганта. Крейсер "Адмирал Нахимов" - один из крупнейших военных кораблей в мире.

Вас также могут заинтересовать новости: