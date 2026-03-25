В Украине разработали дрон-перехватчик, способный развивать скорость до 315 км/ч (фото)

Украинская компания OSIRIS AI разработала дрон-перехватчик UEB-1, способный развивать скорость до 315 км/ч.

Как сообщили"Милитарному" в компании, впервые публично представили дрон на выставке Xpotential в Дюссельдорфе. "Дрон-перехватчик OSIRIS UEB-1 является ключевым продуктом компании в направлении беспилотных решений для современных вызовов безопасности", – отметили в компании.

Особенности беспилотника

Отмечается, что дрон использует обработку данных на борту, что позволяет выполнять задачи перехвата с минимальным участием оператора.

Видео дня

Дрон OSIRIS UEB-1 развивает скорость до 315 км/ч для преследования и перехвата скоростных воздушных целей.

Аппарат способен прогнозировать и отслеживать цели благодаря искусственному интеллекту.

Дальность полета и боевая часть

Дальность полета дрона в зависимости от условий достигает 18 км, а продолжительность полета превышает 10 минут. При общей массе 3,1 кг масса боевой части составляет 0,5 кг. Рама UEB-1 изготовлена из карбона и имеет размеры 370 × 370 × 550 мм.

"Конструкция обеспечивает жесткость и точность управления во время миссий активного преследования", – добавили в компании.

Дроны-перехватчики с ИИ

Как сообщал УНИАН, украинская оборонная промышленность эволюционировала до массового производства недорогих дронов, которые могут сбивать ударные дроны "Шахед", которые Россия производит по иранской технологии.

Например, дрон-перехватчик P1-Sun стоит чуть больше $1000, поскольку его изготавливают на 3D-принтерах на украинских заводах.

Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020), рассказал, что БПЛА-перехватчик P1-Sun является крайне простым. Он производится на 3D-принтере и стоит значительно дешевле ракет для Patriot. По словам Рыженко, дрон P1-Sun способен нести до 800 г взрывчатки и может подниматься на максимальную высоту 9 км и выходить на дистанцию до 15-17 км.

По словам Рыженко, дрон действительно является очень эффективным средством для перехвата большого количества дронов.

