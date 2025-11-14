Длина "Длинного Нептуна" составляет более шести метров, что примерно на 1,5 метра больше обычного Р-360.

Опубликованное 14 ноября президентом Украины Владимиром Зеленским первое видео запуска "Длинного Нептуна" раскрывает внешний вид новой пусковой установки, которая претерпела сильные изменения.

Военный портал Defense Express проанализировал опубликованные кадры. Отмечается, что видео, вероятно, было сделано в ночь на 14 ноября во время атаки на российский портовый город Новороссийск. Оно "раскрывает внешний вид новой пусковой установки, которая претерпела сильные изменения".

"Сам по себе Р-360Л "Длинный Нептун" имеет значительно большие размеры обычного Р-360 "Нептун", поэтому стандартная пусковая установка для него не подходит", – говорится в сообщении.

Так, согласно имеющимся данным, длина "Длинного Нептуна" составляет более 6 метров (без ускорителя). То есть он примерно на 1,5 метра длиннее обычного Р-360. Кроме того, толщина Р-360Л в центральной части составляет примерно 50 сантиметров вместо 38 см у обычной версии. Размах крыльев также был увеличен.

"И именно поэтому была необходима новая пусковая. Потому что "Длинный Нептун" должен размещаться в новых больших транспортно-пусковых контейнерах. Кстати, они изменили форму и теперь не тубусо-образные, а прямоугольные", – отмечают аналитики.

"Длинный Нептун" – как изменилась пусковая установка

В Defense Express также отметили, что новая пусковая использует шасси Tatra 815-7 с колесной формулой 8х8. Впрочем, похоже, что она была несколько удлинена, а некоторые элементы за кабиной убрали, увеличив место для транспортно-пусковых контейнеров. Кабина, вероятно, осталась та же.

"На видео можно заметить, что на пусковой только два или только один транспортно-пусковой контейнер. Но вряд ли это указывает на максимальную нагрузку, а скорее на размещение только заряженных ТПК", – говорится в сообщении.

Атака на Новороссийск

Что касается самого поражения этими ракетами Новороссийска, то в сети появилось видео взрыва. OSINT аналитики из CyberBoroshno геолоцировали место поражения как воинскую часть 1537-го зенитно-ракетного полка. Вероятно, поражена была позиция ЗРК С-400 или С-300.

Военный портал также напомнил, что сейчас существует уже три варианта ракеты "Нептун", хотя западные аналитики и насчитали четыре. Последним пока показали "Пузатый Нептун", который, вероятно, имеет обозначение Р-360М.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский отметил успешное применение зенитных ракетных комплексов Patriot в уничтожении российских ракет во время атаки этой ночью.

Кроме того, по его словам, этой ночью украинские военнослужащие успешно применили по определенным целям на российской территории "Длинные Нептуны". Зеленский подчеркнул, что это "наш вполне справедливый ответ на продолжающийся российский террор".

