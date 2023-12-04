Не исключено, что речь идет об адаптации ракеты Р-360 комплекса "Нептун" для уничтожения наземных целей.

Украина работает над новой модификацией ракеты для комплекса "Нептун", рассказал заместитель Министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью АрмияИнформ.

Таким образом в Минобороны подтвердили работу над созданием так называемого длинного "Нептуна".

"В развитии и расширении возможностей отечественного оборонно-промышленного комплекса оборонное ведомство тесно сотрудничает с министерством стратегических отраслей промышленности. Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины определен ряд серьезных задач по увеличению возможностей оборонно-промышленного комплекса по производству различных категорий вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов, масштабированию производства и максимальной локализации производства в Украине образцов и военной техники, нуждающихся в ВСУ", - отметил Гаврилюк.

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Длинный "Нептун" - что еще известно

Военный портал Defense Express предположил, что речь идет об адаптации ракеты Р-360 комплекса "Нептун" для уничтожения наземных целей. Отмечается, что СМИ сообщали, что Украина действительно может иметь на вооружении "наземную" версию этой противокорабельной ракеты.

"Вероятная дальность такой ракеты может достигать 400 км (против 300 км в противокорабельной версии) и боевая часть - 350 кг (против 150 кг). Хотя не исключено, что это не окончательная ТТХ модифицированной ракеты", - говорится в публикации.

Также сообщалось, что новая ракета для "Нептуна" использует систему самонаведения с тепловизионным изображением для поиска и захвата цели на основе предварительно загруженного изображения.

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