Презентация Турцией новой межконтинентальной ракеты обернулась скандалом, - FT

Торжественная презентация Турцией своей новой межконтинентальной баллистической ракеты обернулась скандалом. В рекламном ролике, созданном с помощью искусственного интеллекта, было показано, как ракета наносит удар по США, пишет Financial Times.

Ракета "Йылдырымхан" была представлена на оборонной выставке SAHA 2026 в Стамбуле. Заявляется, что она способна преодолевать расстояние в 6 000 км с боеголовкой весом 3 000 кг со скоростью до 25 раз превышающей скорость звука.

Однако у многих экспертов возникли вопросы о реальных возможностях ракеты, так как во время презентации посетителям выставки показывали видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. Более того, в ролике ракета поражала ядерные объекты и другие цели, которые, по-видимому, находились на территории США.

В издании отметили, что Америка находится далеко за пределами официальной дальности полета ракеты. Турецкие чиновники позже признали, что рабочий прототип "Йылдырымхан" еще не построен для проведения испытаний.

"Мы намерены использовать ее исключительно в целях сдерживания. Однако, если возникнет такая необходимость, пусть никто не сомневается, что мы применим ее без колебаний и наиболее эффективным образом", - заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер.

В издании добавили, что представители оборонных ведомств других стран, промышленности и военные аналитики вскоре усомнились в реальных возможностях этой ракеты.

"Это переоценка. Оборонная промышленность Турции обладает многими возможностями и быстро совершенствуется, но пока еще не достигла такого уровня", - сказал журналистам представитель оборонного ведомства одной из западных стран.

Эксперт по ракетам из Университета Осло в разговоре с журналистами также заявил, что способности ракеты "Йылдырымхан" вызывают сомнения.

Турция становится одним из крупнейших экспортеров оружия в мире

Несмотря на проблемы с новой ракетой, в издании признали, что Турция в последние годы превратилась в довольно крупного экспортера оружия и ключевого партнера в процессе перевооружения Европы. В то время как Европа с трудом поставляла оружие Украине и пополняла истощенные оборонные запасы, с заводских конвейеров сходили турецкие бронемашины, военные корабли, беспилотники и боеприпасы.

В издании напомнили, что компания Baykar, возглавляемая Сельчуком Байрактаром, зятем президента Реджепа Тайипа Эрдогана, является одним из мировых лидеров в производстве дронов с ИИ и партнером итальянской компании Leonardo по совместному предприятию. В прошлом году Испания приобрела 30 самолетов Hürjet у Turkish Aerospace для обучения своих боевых пилотов в партнерстве с Airbus.

Новая межконтинентальная ракета Турции - что известно

Напомним, что Минобороны Турции представило межконтинентальную баллистическую ракету "Йылдырымхан" на международной выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле. Разработка создана научно-исследовательским центром ведомства и была продемонстрирована в рамках презентации новых образцов оборонной продукции.

Заявляется, что ракета способна развивать скорость от 9 до 25 Махов. Указывается, что такие характеристики позволяют ей преодолевать существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Ракета использует жидкое топливо на основе тетраоксида азота и оснащена четырьмя ракетными двигателями. Сообщается, что она может нести боевую часть массой около 3000 кг. Также отмечается, что жидкостная схема и заявленная полезная нагрузка выделяют систему среди аналогичных разработок.

