Российской армии начали поставлять аналог реактивной системы залпового огня HIMARS

Ранее пропагандисты РФ уже заявляли, что "Сарму" якобы отправили на фронт, но никаких подтверждений этому они не представили.

В российскую армию официально начали поставлять новую реактивную систему залпового огня "Сарма", которую называют аналогом M142 HIMARS. Об этом генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал на встрече с Владимиром Путиным, сообщает Defense Express.

"В 2025 году мы начали поставлять в войска новую реактивную систему залпового огня "Сарма", - заявил глава "Ростеха".

Это первый случай, когда россияне официально подтвердили поставки РСЗО "Сарма" в подразделения вооруженных сил РФ.

Видео дня

В начале года некоторые российские пропагандисты утверждали, что эта система уже якобы применяется оккупационными войсками на территории Украины. Однако никаких визуальных доказательств в виде фото или видео использования "Сармы" обнародовано не было.

Неизвестно, какое именно количество РСЗО "Сарма" было заказано для армии РФ и сколько таких машин могли передать в войска. Ранее в открытых источниках появлялись слухи о возможной закупке российскими военными 12 таких РСЗО, а также еще 12 транспортно-зарядных машин к ним.

Во время встречи с Путиным Чемезов подтвердил, что калибр РСЗО составляет 300 мм. Главными преимуществами боевой машины, по его словам, являются мощность, мобильность и защищенность экипажа.

"Кабина, в которой находится экипаж, бронирована. Нужно всего три минуты, чтобы выйти и подготовиться к стрельбе, и также три минуты, чтобы покинуть позицию. Это очень мобильно. Для полного залпа нужно всего 18 секунд", - рассказал российский чиновник.

Концептуально "Сарма" представляет собой продолжение линейки тяжелых РСЗО "Смерч" и "Торнадо-С". По сравнению с ними она имеет меньшее количество направляющих - шесть вместо 12. Это уменьшает общую массу машины, а также повышает ее мобильность и проходимость. Дальность стрельбы РСЗО "Сарма" достигает 120 км.

По словам специалистов, фактически "Сарма" является реинкарнацией опытной РСЗО под индексом 9А52-4 "Кама", которую впервые представили еще в 2007 году. Проект не имел успеха и не пошел в серийное производство. Впоследствии на выставках демонстрировали лишь его макет.

Оружие россиян - другие новости

Напомним, в апреле в России заметили большое количество новых САУ "Мальва", а также, вероятно, РСЗО "Ураган-1М", которые якобы могли направляться в сторону фронта.

Речь идет о новых образцах российского вооружения, способных поражать цели на тактической глубине. В частности, реактивная система залпового огня "Ураган-1М", по данным СМИ, имеет дальность стрельбы до 120 км.

В мае "Ростех" сообщил, что передал армии РФ новые партии основных боевых танков (ОБТ) Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. По словам российской стороны, эти машины создавались с учетом опыта боевого применения и обратной связи от военнослужащих армии России.

Вас также могут заинтересовать новости: