Новый F-47 удивил даже инженеров: в чем секрет его дизайна

Эксперты объяснили, почему самолет F-47 от Boeing получил необычную конструкцию и какие преимущества она может дать в будущих войнах.

Вирусное видео с загадочным самолетом, якобы снятое вблизи Зоны 51, вызвало оживленные споры среди авиационных экспертов. Многие предполагают, что на кадрах может быть прототип американского истребителя шестого поколения Boeing F-47.

Наибольшее удивление вызвала его необычная форма, которая кардинально отличается от концепций, демонстрировавшихся на протяжении многих лет в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), пишет TWZ.

Большинство экспертов ожидали увидеть бесхвостый самолет с большим дельтаобразным крылом, подобный перспективным китайским истребителям нового поколения. Однако возможный F-47 получил длинный лопатообразный нос, передние крылья-"утки" и стреловидные задние крылья, что стало неожиданностью даже для специалистов.

Видео дня

TWZ проанализировало конструкцию самолета вместе с бывшим инженером Northrop Дерольдом Каммингсом, который в свое время работал над созданием YF-23 Black Widow – конкурента будущего F-22 Raptor.

Почему Boeing отказался от классической схемы

По словам Каммингса, при создании современного истребителя конструкторы постоянно ищут компромисс между малозаметностью, аэродинамикой, вместимостью топливных баков, расположением шасси и внутренних отсеков для вооружения.

Именно поэтому внешний вид самолета часто определяется не эстетикой, а необходимостью максимально уменьшить радиолокационную заметность и одновременно обеспечить требуемые летные характеристики.

Эксперт считает, что необычная форма F-47 могла стать результатом именно такого баланса.

Зачем истребителю "утки"

Одной из главных особенностей возможного F-47 стали передние горизонтальные поверхности – так называемые "утки". Они обеспечивают дополнительную устойчивость и маневренность, особенно при больших углах атаки.

Хотя ранее подобные элементы считались нежелательными для самолетов-невидимок из-за увеличения радиолокационной заметности, современные технологии могли позволить Boeing минимизировать этот недостаток.

По мнению Каммингса, такая схема напоминает экспериментальный самолет Boeing X-36, который еще в 1990-х годах демонстрировал возможности безхвостовой конструкции с высокой маневренностью.

Дальность могла стать главным приоритетом

Еще одним фактором, который мог повлиять на дизайн самолета, стала необходимость значительно увеличить боевой радиус.

По официальным данным ВВС США, F-47 должен иметь боевой радиус более 1000 морских миль – существенно больше, чем у F-22 или F-35.

Достичь таких характеристик можно только за счет большого запаса топлива и новых адаптивных двигателей, способных менять режим работы во время полета, сочетая экономичность и высокую скорость.

Отсеки для ракет определяют форму самолета

Каммингс подчеркивает, что проектирование истребителя начинается именно с внутренних отсеков для вооружения.

Конструкторам необходимо разместить ракеты, шасси, топливные баки и воздухозаборники таким образом, чтобы самолет оставался максимально малозаметным и в то же время не терял летных характеристик.

Именно поэтому даже незначительное изменение типа ракет может повлиять на всю геометрию планера.

F-47 может управлять боевыми дронами

Ожидается, что истребитель нового поколения будет действовать не самостоятельно, а совместно с беспилотниками Collaborative Combat Aircraft (CCA).

Благодаря этому самолет сможет нести меньше собственного вооружения, возлагая часть боевой нагрузки на дроны-спутники.

Некоторые эксперты даже предполагают, что в будущем может появиться двухместная версия F-47, где второй член экипажа будет отвечать именно за управление беспилотниками.

Окончательный вид самолета пока остается загадкой

Несмотря на ставшее вирусным видео, официального подтверждения того, что на кадрах действительно запечатлен F-47, пока нет.

В то же время обнародованные ранее концепты ВВС США и Boeing имеют немало общих черт с самолетом на записи, поэтому эксперты не исключают, что именно так может выглядеть будущий американский истребитель шестого поколения.

Первый полет F-47 ВВС США планируется провести в 2028 году, а на вооружение самолет должен поступить в начале 2030-х годов.

Последние новости о F-47

Как сообщал УНИАН, в ВВС США заявили, что разработка истребителя шестого поколения F-47 идет по графику. Первый полет самолета запланирован на 2028 год.

Генерал Дейл Уайт, курирующий критически важные системы вооружения самолета, заявил журналистам, что разработка "идет хорошо".

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