Один из самых мощных: новый истребитель Eurofighter Tranche 4 совершил свой первый полет

Eurofighter Tranche 4 станет одним из самых мощных истребителей четвертого поколения в мире.

Состоялся успешный первый полет истребителя Eurofighter Tranche 4, созданного компанией Airbus. Об этом сообщает Aviation Week.

Самолет, предназначенный для ВВС Германии в рамках программы Quadriga, впервые поднялся в воздух 14 июля с аэродрома в Манхинге в Германии.

Eurofighter Tranche 4 пробыл в воздухе около часа. Специалисты оценили летные характеристики истребителя, работу двигателей, систем управления полетом, а также гидравлических и электрических систем.

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Заказы на истребители Eurofighter Tranche 4 уже оформили три из четырех стран-участниц консорциума Eurofighter – Германия, Италия и Испания.

Германия и Италия планируют заменить новыми самолетами истребители версии Tranche 1. Испания, заказавшая 45 самолетов Tranche 4, использует их для усиления своего боевого авиапарка. Италия, в свою очередь, приобретет 24 таких истребителя. Великобритания пока не заказывала новую модификацию, однако поддерживает продажу 20 самолетов Tranche 4 Турции.

Закупки стали частью нового этапа развития программы Eurofighter, начавшегося после заключения ряда новых контрактов и реализации масштабной программы модернизации и испытаний. Она призвана расширить возможности самолета для выполнения новых боевых задач и обеспечить его актуальность в будущем.

По данным Airbus, поставки истребителей по программе Quadriga начнутся уже в этом году после завершения типовой сертификации, а все 38 самолетов должны быть переданы заказчику до 2030 года. 30 машин будут одноместными, а еще восемь – двухместными.

Кроме того, предприятие Airbus в Манхинге также изготовит 20 истребителей Tranche 5, заказанных в 2025 году. Их поставки продлятся до 2034 года.

Eurofighter Tranche 4 – справка

Eurofighter Tranche 4 станет одним из самых мощных европейских боевых самолетов и одним из самых передовых истребителей четвертого поколения в мире.

По данным СМИ, истребители серии Tranche 4 будут оснащаться бортовой РЛС Hensoldt ECRS с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), которая обеспечит им преимущество над российскими истребителями четвертого поколения, такими как Су-35С и Су-30СМ.

Новая РЛС позволит лучше распознавать цели, эффективнее действовать против нескольких объектов одновременно и обладать большей устойчивостью к радиоэлектронному подавлению. РЛС с АФАР считаются очень надежными благодаря меньшему количеству подвижных элементов.

Увеличенная дальность обнаружения особенно важна при использовании ракет класса "воздух-воздух" большой дальности, таких как MBDA Meteor, которыми вооружены самолеты Eurofighter. Предполагается, что эта ракета может поражать цели на дальности около 200 км.

Eurofighter – другие новости

Eurofighter Typhoon традиционно входит в список самых дорогих истребителей в мире. По данным WION, цена одного такого самолета составляет около 117 миллионов долларов. Значительно дороже стоит разве что F-22 Raptor пятого поколения (который, впрочем, давно уже не производят).

Приведенная порталом цифра далеко не самая высокая. По данным Reuters, экспортная стоимость Eurofighter может превышать 300 миллионов долларов. Очевидно, эта сумма включает в себя вооружение самолета, стоимость обучения персонала и техническую поддержку.

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