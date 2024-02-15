Истребитель разработали специалисты Turkish Aerospace Industries (TAI) в качестве замены для F-16 Fighting Falcon.

Украина намерена закупить новый турецкий истребитель пятого поколения Kaan. Об этом в эфире CNN Türk рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Мы не только купим, но и будем использовать. Мы знаем, где его использовать", – заявил посол.

По его словам украинские специалисты работают в рамках проекта по созданию двигателя для нового истребителя.

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Боднар отметил, что в перспективе Kaan сможет конкурировать на рынке с американскими истребителями пятого поколения.

Напомним, ранее Турция участвовала в программе американского истребителя нового поколения F-35, однако в 2021 году США официально исключили ее из числа участников. Причиной этого стала закупка Анкарой российских зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф".

Каан – справка

Решение о разработке национального истребителя пятого поколения Турция приняла в 2010 году. Презентацию самолета провели в 2023-м. Kaan имеет два двигателя и внешне похож на уменьшенную "копию" американского F-22 Raptor.

Предполагается, что Kaan будет малозаметным и сможет развивать скорость 1,8 м. Он будет способен применять ракеты класса "воздух-воздух", ракеты класса "воздух-поверхность" и различные авиабомбы, включая управляемые.

Будут созданы как одноместная версия Kaan, так и модификация с двумя пилотами. Согласно существующим планам, истребитель должен совершить первый полет в этом году, а на вооружение Воздушных сил Турции он может поступить в 2028-м.

F-16 для Украины

Как бы ни сложилась ситуация с Kaan, очевидно одно: самолеты F-16 Украина получит гораздо раньше, чем турецкий самолет станет боеготовым.

В феврале начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16 уже решен и уже скоро они должны появятся в небе страны.

По словам военного летчика-инструктора и полковника запаса Романа Свитана, украинские аэродромы уже готовы принимать западные самолеты.

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