Россияне вероятно восстановят 'Адмирал Эссен', но есть нюанс: Плетенчук раскрыл детали

В составе ЧФ РФ есть немного кораблей такого класса, которые не получали ранее повреждений.

Российский ракетоносец - фрегат"Адмирал Эссен", который недавно был поражен в Новороссийске, россияне, скорее всего, восстановят - другое дело, как они это будут делать, учитывая то, что докование сделать в Азово-Черноморском регионе фактически невозможно.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Однако, по его словам, восстановление такого корабля - процесс не быстрый.

"Во-вторых, "Адмиралу Эссену" не привыкать. Он получал повреждения и раньше – его восстанавливали. Я уверен, что его и в этот раз восстановят. Вопрос в том, как они это сейчас будут делать, учитывая, что доковать в Азово-Черноморском регионе фактически невозможно. Они будут на ходу что-то делать, или какая-то часть функционала будет недоступна. Варианты разные возможны", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что в составе Черноморского флота РФ есть немного кораблей такого класса, которые не получали ранее повреждений.

"Это рабочие моменты, но в любом случае, снижение функциональных возможностей таких единиц является для нас существенным и важным", - подчеркнул представитель ВМС Украины.

Относительно применения подводных лодок противником Плетенчук отметил, что ситуацию еще нужно анализировать, потому что непрерывная эксплуатация субмарин в течение 4 лет могла вызвать определенные проблемы с ресурсом.

"Выводы делать рано, но тенденция такая наблюдается", - сказал военный.

По его словам, сложилась такая ситуация, что вражеские корабли, которые сейчас базируются в Новороссийске, не могут выйти в море из-за опасности со стороны украинских морских дронов, а в бухте, у причалов или в доках становятся стационарными целями для ВСУ. В то же время РФ не отводит дальше свои боевые единицы, хотя имеет такие возможности. Как отметил Плетенчук, россияне не покидают Азово-Черноморскую акваторию, потому что это будет считаться, с точки зрения имперских взглядов Кремля, откровенной капитуляцией.

Плетенчук также добавил: недавнее поражение в Крыму трех комплексов российской ПВО, десантного катера и базы БПЛА "Орион", безусловно, уменьшило возможности противника, однако пока в регионе беспилотная авиация врага все равно активна, присутствуют, в том числе и "Орионы".

Поражение "Адмирала Эссена"

Напомним, в ночь на 2 марта СБУ вместе с Силами обороны Украины поразили российский фрегат "Адмирал Эссен", который является носителем крылатых ракет типа "Калибр", когда он находился в порту "Новороссийск". Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что поражение этого фрегата, который входит в состав Черноморского флота России, является очень важным, потому что это напрямую влияет на возможности врага в акватории Азово-Черноморского региона. Этот ракетоносец имеет 8 пусковых установок.

