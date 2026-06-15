Большая страна получила новые российские бомбардировщики: появились первые качественные фото

Какую именно номенклатуру авиационного вооружения для Су-34МЕ поставила Россия Алжиру, пока не разглашается.

Алжир получил первую партию из четырех многоцелевых бомбардировщиков Су-34МЕ, которые представляют собой новую экспортную версию российского Су-34. Самолеты выполнены в характерном "океаническом" камуфляже. Соответствующие фото выложил канал Центра анализа стратегий и технологий.

Фотографии были сделаны на алжирской авиабазе Лагуат (официальное название - аэропорт Мулей Ахмед Медегри). Согласно данным коммерческих спутниковых снимков, четыре Су-34МЕ прибыли на базу Лагуат в начале 2026 года.

Известно, что на аэродроме базируется 4-я ударная эскадрилья Воздушных сил Алжира, штатно вооруженная фронтовыми бомбардировщиками и разведывательными самолетами Су-24МК2/Су-24МРК2.

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Контракт, заключенный Алжиром в 2019 году, предусматривает поставку 14 самолетов Су-34МЕ. Таким образом, Алжир стал первым иностранным заказчиком и получателем Су-34.

Как со своей стороны отмечает Defense Express, с учетом заявленных темпов производства Су-34 в течение 2022–2024 годов (в среднем до десяти самолетов в год), возникает логичный вопрос относительно объемов имеющегося парка этих самолетов и реальной возможности формировать экспортные поставки для Алжира без ущерба для собственных нужд России.

Особенно показательным выглядит тот факт, что первые Су-34МЕ были переданы иностранному заказчику более чем через шесть лет после заключения соответствующего контракта. Это заставляет ставить под сомнение оперативность выполнения экспортных обязательств со стороны РФ.

По мнению специалистов, здесь могут существовать сугубо прагматические мотивы. Одним из ключевых факторов может оставаться стремление РФ сохранить хотя бы частичное присутствие на глобальном рынке вооружений и удержать экспортные позиции, даже в условиях ограниченных производственных возможностей.

Тем более что около 85% всей военной техники и вооружения Алжира составляют образцы советского и российского производства. Условия оплаты по контракту на поставку Су-34МЕ остаются неизвестными.

Основные отличия Су-34МЕ

Российский ВПК поставляет Алжиру бомбардировщики в несколько модифицированной конфигурации по сравнению с машинами, поставляемыми в Воздушно-космические силы РФ.

Алжирские Су-34МЕ отличаются рядом конструктивных и сенсорных элементов.

Среди них упоминается установка посадочных огней на передней стойке шасси по образцу огней истребителя Су-57, а также наличие датчиков предупреждения о радиолокационном облучении, размещенных как в верхней, так и в нижней части фюзеляжа (подобно комплектации Су-35).

Какую именно номенклатуру авиационного вооружения Россия передала или интегрировала под Су-34МЕ для Алжира, пока официально не раскрыто, что автоматически ограничивает любые точные выводы относительно его боевых возможностей в этой конфигурации.

Соответственно, остается открытым вопрос о реальной роли этих самолетов в структуре Воздушных сил Алжира: речь идет лишь о платформе для применения классических неуправляемых авиабомб или о полноценном носителе управляемых авиационных боеприпасов, включая КАБ различных типов, а также ракет класса "воздух-земля", таких как Х-59.

Су-34 - другие новости

Недавно стало известно, что Россия провела модернизацию Су-34, адаптировав его боевые возможности к условиям и требованиям, сформировавшимся в ходе войны против Украины.

На модернизированных машинах заметили новый конструктивный элемент - характерный "горб" в верхней части фюзеляжа непосредственно за кабиной.

По мнению аналитиков, появление такого элемента может быть связано с обновлением бортового оборудования, в частности систем связи и навигации, включая возможное внедрение спутниковых каналов связи.

Также не исключается, что эта конструкция может быть частью интеграции или расширения возможностей для применения управляемых авиационных боеприпасов

Напомним, ранее УНИАН писал, что на Су-34 россияне начали вешать сразу 6 КАБ.

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