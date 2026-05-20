Эксперт оценил возможности Украины по производству собственных КАБов

Производство украинских управляемых авиабомб (КАБ) может быстро масштабироваться. Об этом заявил в эфире Украинского радио обозреватель портала"Милитарный" Вадим Кушников.

"Нужно выдержать четкий баланс между возможностями масштабирования, серийным производством и быстрой интеграцией тех решений, которые позволят этому оружию показывать себя на эффективном уровне. Принцип, плюс-минус, одинаковый как для западных образцов вооружения, так и для тех, которые использует Россия", – отметил он.

То есть, по его словам, это защищенная система спутниковой навигации с использованием CRPA-антенн, это наличие высокоточных средств инерционного наведения и непосредственно сам аэродинамический комплект, который позволяет планировать эти бомбы на значительное расстояние.

Кушников подчеркнул, что нельзя исключать, что украинские разработчики также будут в дальнейшем внедрять решения, которые есть, к сожалению, сейчас у россиян, а также появляются на вооружении, например, в США, где подобные комплекты также оснащают дополнительными двигателями, что значительно увеличивает эффективную дальность применения упомянутых систем вооружения.

"Если говорить о сценариях применения, то они довольно хорошо известны. Прежде всего, это зависит от калибра авиационной бомбы, которая будет использоваться с подобными комплексами. А если брать россиян, то наиболее массовый – это калибр бомбы 250 и 500 кг, и россияне их применяют довольно широко, начиная от ударов по нашим командным пунктам, логистике, до уничтожения гражданской инфраструктуры. То же самое мы можем видеть и в случае применения западных образцов вооружения нашими Воздушными силами", – пояснил эксперт.

Прежде всего, как добавил он, предпочтение отдается приоритетным целям – это места скопления личного состава, командные пункты, места хранения полевых арсеналов, горюче-смазочных материалов.

"Все это является приоритетными целями для наших авиационных ударов. И чем больше будет необходимого ресурса в распоряжении наших Воздушных сил, тем эффективнее будет работа по этим направлениям", - резюмировал Кушников.

Украина создала свою первую управляемую авиабомбу

Как сообщал УНИАН, первая украинская управляемая авиационная бомба (УАБ) готова к боевому применению, ее разработка длилась 17 месяцев.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что КАБ имеет уникальную конструкцию и создана с учетом реалий современной войны. При этом добавил, что это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей врага на десятки километров вглубь после запуска.

Федоров сообщил, что боевая часть бомбы – 250 кг. Отмечает, что Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию, и пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны.

Министр сказал, что вскоре украинские КАБы будут работать по целям врага. При этом добавил, что Украина масштабирует решения, которые увеличивают дальность и точность поражения и меняют правила современной войны.

