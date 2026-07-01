КАБы, которые теперь есть и у Украины, изменят следующий этап войны, - Forbes

Мощные планирующие бомбы заменили артиллерию, которую оттеснили дроны.

В течение июня Россия и Украина все чаще применяли КАБы, и они, как пишет Forbes, могут занять все более важную роль с обеих сторон, определяя следующий этап войны.

Авторы отметили, что из-за угрозы беспилотников уже нельзя применять артиллерию в полном объеме, и поэтому ее отвели как можно дальше от фронта. Поэтому обе стороны искали альтернативу, способную обеспечить массированное и мощное огневое поражение. Россия заполнила это пробел планирующими авиабомбами, а теперь Украина последовала ее примеру.

За последние пару лет РФ переоборудовала большой запас советских бомб в высокоточные планирующие бомбы. Чаще всего встречаются ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000, где число соответствует номинальному весу бомбы в килограммах. Каждая из них имеет модуль планирования и коррекции, который включает в себя складные крылья, рулевые поверхности, инерциальный измерительный блок и спутниковую систему наведения. Этот позволяет ей планировать на расстояние от 60 до 80 километров после сброса с самолета. А новые версии могут планировать на расстояние до 95 км.

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Украина приобрела ограниченное количество планирующих бомб у союзников - американские GBU-62 JDAM-ER и Rusty Dagger, французские AASM Hammer. Эти системы также имеют увеличенную дальность, но их количество ограничено.

"Однако ситуация для Украины изменилась с появлением разработанной планирующей бомбы украинского производства "Выравниватель", - отметили авторы.

Уточняется, что бомба представлена ​​в мае 2026 года после 17 месяцев разработки. Ее вес 250 килограммов. Используется крыло и система наведения украинской разработки. Украина также работает над производством корпусов бомб внутри страны.

"Украина продемонстрировала способность быстро разрабатывать и внедрять новые технологии. По мере увеличения производства можно ожидать, что Украина будет более широко применять планирующие бомбы, особенно в рамках противодействия российскому летнему наступлению", - говорится в статье.

Что дальше

Авторы прогнозируют, что со временем использование КАБов будут расширять обе стороны. Также Россия и Украина будут продолжать инвестировать в технологии их применения, а также в средства защиты от этого оружия. В будущем такие бомбы могут быть оснащены более совершенными датчиками, заимствованными из беспилотных технологий, для повышения точности и эффективности в условиях противодействия. Они также могут быть оснащены ракетными двигателями или небольшими реактивными двигателями для увеличения дальности полета. А системы РЭБ будут совершенствовать свои возможности по подавлению или подмене навигационных сигналов.

"Значение планирующих бомб будет продолжать расти по мере развития войны. По мере расширения их использования можно ожидать, что планирующие бомбы определят следующий этап войны, поскольку сторону будут стремиться не потерять возможность наносить огневое воздействие на противника", - сделали вывод авторы.

Что такое планирующая бомба

Это обычная бомба, оснащенная крыльями и системой наведения. После сброса с самолета крылья раскрываются, и бомба, используя спутниковую навигацию и инерциальную систему наведения, планирует на десятки километров к цели. После сброса бомба движется со скоростью самолета, что делает ее быстро движущейся целью, которую трудно перехватить наземным средствам ПВО. Это позволяет самолетам поражать цели, оставаясь вне зоны действия противовоздушной обороны противника. Планирующие бомбы обычно весят сотни килограммов, что обеспечивает им гораздо большую разрушительную силу, чем беспилотники или минометы, и позволяет им оказывать воздействие, сравнимое с массированным артиллерийским огнем.

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Напомним, что украинскую бомбу "Выравниватель" официально представили во время международной оборонной выставки Eurosatory 2026. Первую экспериментальную партию Министерство обороны закупило в мае.

По мнению аналитиков, производство украинских КАБов можно быстро масштабировать. Не исключено, что украинские разработчики будут внедрять уже готовые решения. Например, дополнительные двигатели, что значительно увеличивает эффективную дальность применения систем.

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