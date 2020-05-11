За сутки от вражеских обстрелов на Донбассе пострадали четверо украинских военных

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ОС не зафиксировано.

В течение минувших суток, 10 мая, вооруженные формирования РФ на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ОС получил ранения, трое – боевое травмирования.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Для подавления огневых средств противника украинские воины оперативно применили штатное вооружение. По данным разведки, 10 мая украинские военнослужащие ранили пятерых российских оккупантов.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ОС не зафиксировано.

Накануне боевики на Донбассе обстреляли из гранатометов Трехизбенку Луганской области.