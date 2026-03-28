Силы обороны нанесли удар по НПЗ 'Ярославский' и ряду других объектов противника, – Генштаб

В ночь на 28 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский" в Ярославской области РФ.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил, зафиксировано попадание по территории завода с последующим возгоранием.

Ярославский НПЗ – стратегически важное предприятие и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Мощность переработки – около 15 млн тонн нефти в год. Продукция Ярославского НПЗ включает бензин, дизель, реактивное топливо и является критически важной для логистики вражеской армии.

Кроме того, как отмечается, за прошедшие сутки Силы обороны успешно поразили ряд других вражеских объектов. В частности, в Донецкой области под удар попали склады горюче-смазочных материалов в окрестностях Донецка, боеприпасов – вблизи Мангуша и Глубокого, а также ремонтное подразделение в районе Прохоровки. В Херсонской области был поражен пункт управления БПЛА возле Новой Каховки и командно-наблюдательный пункт противника вблизи Любимовки.

Также поражен район сосредоточения живой силы в районе Сичневого в Днепропетровской области, склад материально-технических средств вблизи Межгорья на временно оккупированной территории украинского Крыма, а также место хранения горюче-смазочных материалов на вражеской территории вблизи Унечи Брянской области РФ.

В Ленинградской области по состоянию на утро продолжаются пожары на территориях нефтеперерабатывающего завода "НОВАТЕК-Усть-Луга" и нефтяного терминала "Транснефть-порт Приморск".

В то же время, по информации Генштаба, военнослужащие ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ с применением украинских ракет FP-5 "Фламинго" нанесли удар по заводу "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области РФ.

"Это предприятие специализируется на производстве компонентов взрывчатых веществ, которые используются для снаряжения боеприпасов – бомб, ракет и т. п. Производит более 30 тысяч тонн взрывчатых веществ военного назначения в год. Подтверждено поражение объекта с последующим взрывом в производственной зоне", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 марта и в ночь на 23 марта Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам топливно-энергетической инфраструктуры Российской Федерации.

В частности, был поражен нефтяной терминал "Транснефть – порт Приморск" (Приморск, Ленинградская обл., РФ). По предварительной информации, поражены как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура. Подтверждается пожар на территории объекта.

Также был поражен нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" (Уфа, Республика Башкортостан, РФ).

