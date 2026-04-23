Недовыполненные контракты – это одно из последствий ударов по российским НПЗ, - Буданов

Украину еще с 2023 года просят не наносить удары по российским НПЗ.

Россия получает имиджевый удар после применения Украиной "нефтяных санкций", чтобы лишить ее ресурсов для ведения войны. Кроме того, украинские удары по российской нефтяной отрасли срывают выполнение Россией контрактов по продаже нефти другим странам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сказал во время выступления на Киевском форуме по безопасности.

"Невыполненные контракты – здесь гораздо интереснее. То есть, Россия получает имиджевый удар. Это самое важное, потому что это будет влиять… Эти наши нефтяные санкции когда-нибудь закончатся, когда закончится война. В любом случае – это когда-нибудь произойдет. А вот имиджевый удар будет действовать еще очень долго, потому что ставится под сомнение (статус) России как надежного поставщика, который может своевременно доставить свое сырье в страну назначения. С этим возникают огромные проблемы со всем, что движется с севера и юга через Черное море и уже через Балтийское", – отметил Буданов.

Также он ответил на вопрос, как часто международные партнеры просят Украину не наносить удары по российским НПЗ.

"Я лично впервые столкнулся с подобной просьбой еще в 2023 году. Это не что-то, что появилось сейчас. Это системная работа, которая интенсифицируется, когда идет массированное применение... В последнее время это наложилось на нефтяной кризис, вызванный понятными событиями сначала в Венесуэле, а затем – в Иране. Да, такие обращения существуют, скажем так прямо", – подчеркнул Буданов.

Как отметил глава Офиса президента, Украина на такие обращения реагирует "сдержанно".

Кроме того, он прокомментировал ослабление санкций США в отношении некоторых нефтяных компаний из РФ.

"Это большая геополитика. Простого ответа не существует. Потому что, чтобы дать ответ, нужно четко ответить: что будет происходить именно в этот момент с Ормузским проливом и другими торговыми путями, по которым идет это сырье. Я хочу верить в лучшее, но это все производные вопросы. Первостепенный вопрос – это завершение войны здесь. Когда закончится война здесь – все вопросы отпадут. Украинские санкции закончатся. Это понятно. То есть, в каком-то смысле это на самом деле выгодно Российской Федерации. Действительно выгодно. Потому что при завершении боевых действий украинские санкции тоже перестанут существовать, до необходимости их возобновления. Хотя надеюсь – этого не будет", – сказал Буданов.

Он сказал, что все будет зависеть от стечения геополитических факторов.

По данным Bloomberg, Россия возобновила отгрузку нефти из ключевых западных портов после нескольких недель перебоев из-за ударов украинских дронов, что может привести к росту экспорта. При этом последствия атак продолжают ограничивать поставки.

По словам президента Владимира Зеленского, украинские дроны и дроно-ракеты становятся более эффективными для поражения объектов в глубоком тылу на российской территории, в том числе нефтяной инфраструктуры.

