Применение ядерного оружия по Украине обернется для Путина катастрофой, - аналитик

По словам аналитика, Дональд Трамп боится того, что Путин может применить ядерное оружие.

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли рискнет применить ядерное оружие в ходе полномасштабной войны против Украины. Такое мнение высказал британский военный аналитик Майкл Кларк, пишет Sky News.

По его словам, применение ядерного оружия против Украины гарантированно бы сделало Путина крупнейшим военным преступником XXI века.

"Не уверен, что он хотел бы заработать такую репутацию. Даже в этом случае, я думаю, мир решительно выступил бы против него и против России. Даже китайцы отказали бы ему в поддержке из-за этого", - добавил аналитик.

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Кларк отметил, что президент США Дональд Трамп беспокоится о том, что Путин может решиться на такой шаг.

"Он (Дональд Трамп - УНИАН) считает, что Путин гораздо ближе к применению ядерного оружия, чем думает большинство людей, и поэтому он довольно нервничает по этому поводу. Это одна из причин, по которой он его боится", - объяснил аналитик.

Однако Кларк заявил, что не разделяет этих опасений. Он выразил уверенность в том, что Россия не примент ядерное оружие, так как это сильно повлияет на ее положение в войне против Украины.

"Если только оно не будет использовано исключительно в целях террора, например, чтобы сбросить его на Полтаву или Харьков... чтобы убить как можно больше мирных жителей", - добавил аналитик.

Кларк отметил, что не видит никаких признаков этого со стороны России, какими бы отчаянными ни были ее действия.

РФ может готовить размещение ядерного оружия на морском дне

Ранее Tagesschau писало, что разведывательные службы НАТО следят за российским кораблем "Звездочка", который Москва может использовать для размещения ядерных ракет на морском дне.

Отмечается, что этот российский корабль находится в Белом море, расположенном на севере недалеко от границы с Финляндией. В ходе последних нескольких месяцев исследований эксперты обнаружили, что РФ, вероятно, уже годами работает над развертыванием баллистических ракет в океане, используя ранее неизвестные методы.

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