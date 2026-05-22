Россия может готовить размещение ядерного оружия на морском дне, – СМИ

Однако, реализация этого плана может столкнуться с рядом проблем, считают эксперты.

Разведывательные службы НАТО длительное время следят за российским кораблем "Звездочка", который Москва может использовать для размещения ядерных ракет на морском дне.

Об этом пишет Tagesschau. Отмечается, что этот российский корабль находится в Белом море, расположенном на севере недалеко от границы с Финляндией.

В ходе последних нескольких месяцев исследований эксперты обнаружили, что РФ, вероятно, уже годами работает над развертыванием баллистических ракет в океане, используя ранее неизвестные методы. По данным СМИ, в России этот проект назвали "Скиф". И это, по мнению аналитиков, может создать значительный вызов для НАТО в случае войны, поскольку пусковые установки, скрытые на морском дне, было бы чрезвычайно трудно обнаружить и поразить.

Отсутствие официальной информации

Отмечается, что ни НАТО, ни РФ официально не комментируют проект "Скиф". В то же время Хельге Адрианс, немецкий военно-морской офицер НАТО, заявил, что такой проект может быть реализован, в частности, для того, чтобы уменьшить зависимость РФ от очень сложных и дорогих платформ, таких как подводные лодки или большие крейсеры.

"Размещение и содержание межконтинентальных баллистических ракет на морском дне имеет два ключевых преимущества. Во-первых, их нейтрализация представляется очень дорогостоящей. Во-вторых, этот метод позволяет сэкономить на подводных лодках и их персонале. Россия могла бы достичь того же эффекта с относительно небольшими усилиями и затратами, для которых ей сейчас нужны подводные лодки с экипажем", – отметил он.

В то же время Адрианс подчеркнул и технические трудности, с которыми может столкнуться РФ в случае реализации этого проекта. Среди них – борьба с океанскими течениями и заиливанием шахт, а также развертывание, питание и обмен данными с ракетами.

Эта идея не нова

Журналисты отмечают, что еще во время Холодной войны США и Россия исследовали новые формы развертывания ядерного оружия. В частности, в 1980 году Пентагон разрабатывал эскиз модели ракетной шахты на морском дне.

В ходе этой работы США отмечали преимущества такой системы, среди которых – ее долговечность, низкая стоимость и низкий риск уничтожения противником. В то же время отмечались и сложности реализации проекта, а именно в передаче данных ракетам на морском дне и проверке их оперативной готовности. РФ также уже длительное время думает над реализацией этого проекта. В частности, патентные заявки на соответствующие технические разработки были поданы в России еще в конце 1990-х годов.

"Договор о морском дне"

Издание напоминает, что еще со времен Холодной войны в мире существовала значительная обеспокоенность тем, что ядерные державы могут разместить ядерное оружие где-то в мировом океане. На фоне этого более 80 стран, в частности РФ и США, еще в 1971 году заключили договор о запрете размещения ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения на морском дне и под поверхностью моря.

И хотя это соглашение остается в силе, оно запрещает развертывание ядерного оружия только в международных водах, а не в собственных прибрежных районах. Тогда как ракета "Скиф" предназначена именно для размещения в российских водах. На фоне этого журналисты напоминают слова Виктора Бондарева, экс-командующего Воздушно-космическими силами России. В 2017 году он заявил, что ракеты "Скиф" спрятаны на морском дне и являются частью арсенала российских вооруженных сил.

Напомним, в период с 19 по 21 мая РФ провела совместные с Беларусью ядерные учения. В Кремле уже заявили, что эти учения стали сигналом для Европы и НАТО.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, целью этих учений является демонстрация силы перед союзниками Украины и отвлечение внимания от растущих проблем РФ на фронте.

