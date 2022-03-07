Наш ас совершил меткое попадание ракетой "воздух-воздух".

Доблестные украинские защитники каждый день демонстрируют мастерство и героизм в борьбе против российских оккупантов. Например, наши войска продолжают контролировать 70 % Ирпеня и отражать атаки путинских террористов. А недавно стало известно об еще одном феноменальном подвиге неназванного украинского солдата. Неизвестный пилот показал невероятное мастерство в авиационном деле. Наш ас смог сбить российскую крылатую ракету "Калибр" с помощью ракеты "воздух-воздух".

Информацией о подвиге украинского летчика поделился заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале: "Это высший пилотаж! Наш летчик-герой сберег сейчас десятки, а может быть сотни жизней украинцев. Боеголовка ракеты упала в поле в 5 км от Обухова и взорвалась в поле. На место выехали местные жители и прислали мне фото воронки от взрыва. Представьте себе, сколько горя было бы, если бы эта фашистская ракета взорвалась в городе?! Слава украинским лётчикам — Героям!"

Напомним, именно "Калибрами" российские нелюди обстреливали многие наши города. Попасть в ракету налету крайне тяжело, так что ас продемонстрировал феноменальную точность.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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